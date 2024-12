La Volley Modica in casa della capolista Sorrento

La Avimecc Modica si prepara ad affrontare una sfida cruciale nella nona giornata del campionato di Serie A3: la trasferta contro la capolista Romeo Sorrento, in programma domenica alle 16. Il match rappresenta un importante banco di prova per i biancoazzurri guidati da coach Enzo Distefano, reduci da un’ottima serie di quattro vittorie consecutive che li ha portati al quinto posto in classifica.

La sfida alla capolista

Sorrento, con un impressionante bottino di 24 punti in otto partite, ha dimostrato di essere la squadra da battere nel girone Meridionale. Tuttavia, la squadra modicana arriva al confronto con un rinnovato spirito di squadra e fiducia nei propri mezzi. Chillemi e compagni hanno dimostrato di potersi confrontare con le migliori formazioni del campionato, grazie a un sistema di gioco finalmente rodato e al supporto costante dei tifosi.

Preparazione intensa

Per prepararsi al meglio, il team ha svolto un allenamento congiunto con la Cosedil Catania, squadra di Serie A2, per affinare strategie e adattarsi a un livello di gioco simile a quello dei prossimi avversari. Coach Distefano ha sottolineato l’importanza di una prestazione impeccabile: “A Sorrento bisogna mettere in campo cuore, grinta e un sistema di gioco che funzioni come un orologio svizzero. La nostra recente serie di vittorie ci dà fiducia, ma sappiamo di dover affrontare una squadra composta da giocatori importanti in un palazzetto che per loro è un fortino.”

Anche il centrale Andrea Raso si è detto ottimista: “Sorrento è la capolista, sarà una partita molto difficile, ma siamo uniti e fiduciosi. Fare punti sarebbe una grande iniezione di fiducia per il nostro percorso.”

Novità in squadra

Un’importante aggiunta al roster biancoazzurro è l’arrivo dell’opposto Stefano Bartoli, classe 1995 e originario di Siracusa. Bartoli, alto 195 cm, porta con sé esperienza maturata in Serie A2 con la Synergy Mondovì e nel beach volley. Il suo ingaggio è avvenuto per sostituire Lorenzo Cavasin, fermato da un infortunio che lo costringerà a saltare il resto della stagione. Bartoli si è già unito alla squadra, e la sua convocazione per la sfida di domenica non è esclusa.

Obiettivi e prospettive

La Avimecc Modica punta a confermare il suo buon momento di forma e a sfruttare questa sfida per misurarsi con la migliore squadra del campionato. Indipendentemente dal risultato, una prestazione all’altezza potrebbe consolidare le certezze costruite finora e rappresentare un ulteriore passo avanti nella stagione.

