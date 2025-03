Una sconfitta amara in casa per lo Scicli Social Club. Con il risultato di 23-39 l’Aretusa espugna il geodetico di Jungi

Una partita da dimenticare con i gialloverdi che hanno fatto poco per fermare gli avversari, giunti a Scicli con l’idea-proposito di vincere. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa, con due reti consecutive di Ciavorella, non è servito a fare vincere la gara ai ragazzi del tecnico Luca Ammatua. Gli errori dei padroni di casa sono stati di aiuto per gli ospiti che hanno concluso il primo tempo sul risultato di 12-22. Il secondo tempo per i gialloverdi è stato anch’esso poco inebriante. Basti pensare che gli aretusei hanno colpito ripetutamente la porta ed hanno aumentato la forbice di ben tredici reti, dopo dieci minuti di gioco. E’ iniziato da qui il valzer degli errori con i locali che hanno sbagliato in tiri e gioco. Nell’ultimo minuto di gioco sono state inutili le due reti realizzate dal capitano Ficili, che sono servite solo a rendere meno umiliante questo stop. “Sapevamo della forza della squadra ospite – ha affermato il presidente Carmelo Ficili – Non mi sarei aspettato una prova incolore dei miei ragazzi. Comunque, andiamo avanti e sono sicuro che affronteremo le prossime gare con più lucidità e nerbo”.



