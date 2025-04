Lo Scicli Social Club di pallamano in casa in cerca della vittoria. Domani incontra la Pallamano Marsala

Si gioca dopo aver rispettato il fermo della scorsa settimana per la morte di Papa Francesco quando la federazione ha disposto il rinvio delle gare. Gli sciclitani erano impegnati e lo saranno domani nella decima giornata di ritorno del campionato di serie B Dargo. Una gara importante, quella che si gioca al Polivalente di Jungi contro i lilibetani, con i gialloverdi di Luca Ammatuna che vanno alla ricercano delle tre vittorie consecutive. Il Marsala, allenato da Milenko Kljajic, è quarto in classifica e gode di un gioco veloce e ben organizzato, in cui il capitano Luca Rallo e Adam Merghali sono i punti di forza, mentre, quasi con certezza non sarà della gara l’esperto Claudio Lo Cicero, assente dal campo da quasi due mesi. L’ultima gara prima delle festività pasquali per la squadra ospite risale al 4 aprile quando andarono a vincere sul campo della Pallamano Avola. Gli sciclitani, che si sono allenati prima delle festività e subito dopo, hanno tutte le intenzioni di fermare la squadra marsalese, cercando di dare un seguito al successo ottenuto sul campo del Cus Palermo B. Non sarà cosa facile, ma ci proveranno. Nella gara di andata sfiorarono l’impresa, tenendo testa fino al termine ai “blu” padroni di casa, anche se con un organico risotto all’osso. Servirà, quindi, una prestazione d’orgoglio, riproponendo la difesa vista nelle ultime gare e perfezionando le trame offensive. Considerate le posizioni in classifica le due compagini, con poca pressione sulle spalle, potranno esprimere un gioco più spontaneo che significherà divertimento per quanti assisteranno alla partita.

“Siamo coscienti che affrontiamo una squadra forte, ma se noi manterremo la concentrazione alta durante l’arco della gara possiamo giocarcela – dice il tecnico Luca Ammatuna – si gioca per vincere, dobbiamo scendere in campo con questo scopo. Mancano quattro partite al termine della stagione ed è mia intenzione di far esordire qualche under che si è messo in evidenza nel campionato di categoria. In sintesi, largo ai giovani”. Domani si gioca a partire dalle 20,30.

