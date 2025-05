Ultima trasferta domani a Palermo per la Social Club Scicli di pallamano

E’ l’ultima gara che si gioca fuori casa mentre ne rimangono altre due che verranno disputate nel terreno amico al geodetico di Jungi. Viaggia verso la chiusura il campionato di serie B Drago che deve ancora disputare tre gare. Lo Scicli Social Club affronta l’ultima trasferta stagionale a Palermo per incontrare la compagine del Pgs Villaurea. Dopo aver centrato la terza vittoria consecutiva nella spumeggiante partita interna, i giallo verdi del presidente Carmelo Ficili hanno voglia di proseguire nella scia intrapresa.

Si tratta di una partita di fine stagione che non ha nulla da chiedere alla classifica, pertanto, entrambi i tecnici avranno l’opportunità di impiegare giovani under di prospettiva. Gli sciclitani proseguono negli allenamenti settimanali anche se negli ultimi giorni si sono svolti a marce ridotte, per motivi vari che vanno dagli infortuni, alle vacanze e ad impegni personali. Domani al Pala Don Bosco di Palermo fischio di inizio gara alle 18. “Affrontiamo questa trasferta con lo spirito di sempre – ha affermato Luca Ammatuna – cioè quello di dare sempre il massimo a prescindere dell’avversario che incontreremo, uscendo dal campo a testa alta. Vista la contingenza avrò modo di schierare qualche giovane che si è messo in evidenza durante la stagione nella categoria di pertinenza”.

