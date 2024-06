La Volley Modica riconferma anche Pedro Putini

La riconferma di Pedro Putini come palleggiatore dell’Avimecc Volley Modica rappresenta una mossa strategica fondamentale per la squadra. Dopo aver esteso il contratto con il capitano Stefano Chillemi, la squadra continua a consolidare il proprio roster con giocatori di esperienza e qualità. Pedro Putini, classe 1990, porta con sé un bagaglio di esperienze significative sia nella serie A3 italiana che in campionati esteri, come la serie A spagnola e la serie A2 italiana.

Putini, già al terzo anno con la maglia biancoazzurra, si è integrato perfettamente nell’ambiente di Modica, sentendosi a casa e pronto a contribuire ancora una volta con la sua esperienza. La sua permanenza è vista come un punto di stabilità nel gioco della squadra, soprattutto dopo un’assenza cruciale nella scorsa stagione dovuta a un problema fisico. La dirigenza dell’Avimecc Volley Modica sottolinea l’importanza del suo ruolo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, essendo un modello e una guida per i giocatori più giovani.

Le aspettative per la prossima stagione sono alte. Putini stesso esprime entusiasmo e determinazione, consapevole delle sfide che li attendono in un girone competitivo. La sua voglia di iniziare, di collaborare con i nuovi compagni e di ritrovare i vecchi, dimostra il suo impegno e la sua passione per il volley.

In sintesi, la riconferma di Pedro Putini è una scelta che mira a consolidare il nucleo della squadra, puntando a migliorare le performance rispetto alle stagioni passate e a raggiungere nuovi obiettivi, sia personali che di squadra. Con Putini in regia, l’Avimecc Volley Modica può contare su mani sicure e su una mente esperta per guidare il gioco e aiutare la crescita dei talenti emergenti.

