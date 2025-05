Modica sugli scudi. I tigrotti battono il Vittoria e accedono alla finale nazionale play off

di Francesca Cabibbo – Un gol su rigore di Gabriele Cacciola, al 52’, regala al Modica il successo contro il Vittoria. I tigrotti battono per uno a zero la squadra biancorossa, vincendo così la fase regionale dei play off. Il Modica accede ora alla fase nazionale affronterà la squadra vincitrice dei play off Basilicata e successivamente, se dovesse ancora farcela, affronterà la vincente della sfida tra Campania girone A e Calabria. La lunga sfida dei play off si concluderà, per la squadra vincitrice, il 15 giugno.

Nel primo tempo si sono vissuti momenti di paura per l’infortunio occorso all’attaccante del Modica Idoyaga. Il calciatore ha perso i sensi dopo uno scontro di gioco con un difensore del Vittoria ed è stato portato in ospedale a Modica. Sta bene e si è già ripreso. Le notizie che arrivano sono confortanti.

Il Modica conosce già il nome del suo avversario. Si tratta dell’Elettra Marconi che ha battuto nella finale play off lucana il Montescaglioso. La fase nazionale prevede uno scontro in due turni: si giocherà il 25 maggio e l’1 giugno. Sarà il penultimo scoglio per Modica ed Elettra. La vincitrice andrà poi direttamente alla finale.

La gara è stata ben giocata da entrambe le squadre. Il Modica ha meritato il successo, ma il Vittoria ha giocato a viso aperto. Mai domo, ha tentato fino alla fine di insidiare la porta dei padroni di casa nel tentativo di agguantare il pareggio. Ma non è mai riuscito a insidiare la porta ospite. Più volte la palla è arrivata in area, ma gli attaccanti non ne hanno approfittato. Il pareggio avrebbe comunque permesso il passaggio del turno al Modica – sia pure dopo i tempi supplementari – in virtù della migliore posizione in classifica.

Il Modica, dunque, ci riprova per il secondo anno consecutivo. Anche lo scorso anno si fermò nella fase finale dopo un ottimo campionato e dopo aver vinto i play off regionali, proprio come è accaduto quest’anno. La squadra di Pasquale Ferrara ci riproverà con un piglio diverso.

Il Vittoria, neopromosso in Eccellenza, ha giocato un campionato di alto livello, viaggiando sempre nei piani alti della classifica. Ma la squadra paga i troppi cambi in corsa durante la stagione. La maggior parte dei giocatori che hanno iniziato la stagione sono andati via e sono stati sostituiti da altri atleti. Alla guida della società si sono succeduti tre allenatori. Tutto questo alla fine può risultare determinante. Il Vittoria ha concluso bene il campionato, inanellando una serie di successi, pareggiando solo una partita e perdendo l’ultima contro l’Imesi Atletico Catania. Nei play off ha superato l’Avola ed è stato fermato dal Modica. Ma le due squadre – entrambe – hanno onorato il calcio ibleo.

Allo stadio Vincenzo Barone i giocatori del Modica hanno salutato il proprio pubblico, dopo qualche scaramuccia dopo il fischio finale dell’arbitro. I tifosi del Vittoria (presenti solo poco meno di 200 persone) hanno applaudito la loro squadra. A Vittoria spalti pieni per seguire la partita sui maxi schermi allestiti allo stadio. La stagione si chiude ma il Vittoria ha regalato ai propri tifosi un ottimo torneo.

