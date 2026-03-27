Gippitì: il libro che spiega l’intelligenza artificiale come un amico quotidiano

La curiosità, l’estro, la preparazione e lo studio nelle pagine di un libro fresco di stampa che parla dell’approccio all’intelligenza artificiale, di come usarla, di come il ricorso ad essa può facilitare la vita e la scrittura. Il filo su cui viaggia “Gippitì” è la storia di tre generazioni: nonno, padre e figlio. Ognuno di loro con le proprie conoscenze, con le proprie capacità interpretative, con le proprie aspirazioni e le proprie emozioni, con i propri dubbi. Le loro vite diventano terreno utile a capire il passato che è stato, il presente che è ed il futuro che ci spetta. Un futuro già iniziato fra “aiutini” chiesti a quell’intelligenza artificiale (AI) che dipana ogni matassa, anche la più infiltrita. Ed assieme al racconto di aneddoti legati alla famiglia di nonno Michele, di papà Franco e del giovane Federico nel libro appare anche una sezione-appendice che “accompagna” il lettore nell’intricato mondo dell’intelligenza artificiale definito dai due autori “come un aiutante invisibile che sa tante cose e può darti una mano in mille attività quotidiane”. Quell’intelligenza artificiale che vive online: “basta avere un computer, un tablet o un telefono, una connessione ad internet e la voglia di provare” e poi giù, in questa sezione da vedere quasi come un manuale tutto da leggere e…consultare, a scoprire come l’AI è capace a rispondere ad ogni quesito, a risolvere qualsiasi dubbio. Non disperare: con l’AI c’è sempre un…amico pronto a venirti incontro ed a non lasciarti solo nel ginepraio della vita di ogni giorno. L’idea di Fabio Pizzirani e di Mariagrazia Basile, messa nero su bianco sul libro, è nata per leggerla, per sperimentarla, per guardarla non come qualcosa di impossibile ma come uno strumento-amico che avvicina a quel futuro digitale che in molti ancora pensano astruso ma che rappresenta la svolta per l’umano nel cammino fianco a fianco con la tecnologia ed il sapere. Un libro che appassiona giovani ed adulti offrendo le indicazioni giuste per un approccio con il nuovo che avanza.

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