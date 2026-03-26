Modica celebra i classici: torna il Certamen Mutycense tra tradizione e futuro

Sarà ancora una volta Modica a diventare punto di riferimento nazionale per gli studi classici con la XV edizione del Certamen Mutycense, in programma domani, venerdì 27 marzo, nei locali del Liceo Classico Galilei-Campailla. Un appuntamento ormai consolidato che, anno dopo anno, richiama studenti e docenti da tutta Italia, trasformando la città in un laboratorio vivo di cultura e conoscenza.

Quest’anno la manifestazione assume un valore ancora più simbolico, coincidendo con la Notte Nazionale dei Licei Classici, iniziativa che celebra il ruolo e l’attualità degli studi umanistici. Saranno 14 le scuole partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane, per un totale di circa 100 studenti pronti a confrontarsi con la traduzione di testi latini di grande spessore.

I partecipanti si cimenteranno su autori che hanno segnato la storia del pensiero antico: dai testi tecnici e scientifici di Vitruvio e Plinio il Vecchio, fino alle riflessioni morali e retoriche di Cicerone e Seneca. Il tema scelto per questa edizione, “Il lavoro e le professioni nel mondo antico”, offre uno spunto di grande attualità, invitando gli studenti a riflettere su come mestieri e ruoli sociali di ieri possano dialogare con il presente.

A valutare le prove sarà una giuria di alto profilo accademico, composta da docenti universitari provenienti da importanti atenei italiani ed europei, a garanzia del rigore e del prestigio della competizione.

Ma il Certamen Mutycense non è solo una gara: è anche un’occasione per scoprire e valorizzare il territorio. In questa prospettiva, l’edizione 2026 si inserisce nel programma di iniziative per il trentennale dell’apertura della Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, uno dei siti più suggestivi della città, promuovendo tra i partecipanti la conoscenza del patrimonio storico e artistico locale.

Il momento conclusivo si terrà sabato 28 marzo alle ore 17 presso l’Auditorium Pietro Floridia, dove, grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi e al patrocinio del Comune, saranno proclamati i vincitori. In un tempo in cui spesso si mette in discussione il valore degli studi classici, il Certamen Mutycense continua a dimostrare il contrario: il latino, la filosofia e la cultura antica non sono reliquie del passato, ma strumenti vivi per comprendere il presente e costruire il futuro.

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