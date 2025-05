Eragon Modica tra le grandi d’Europa: la squadra vola ai mondiali di ju jitsu

L’associazione sportiva Eragon di Modica continua a scrivere pagine memorabili nel panorama del ju jitsu italiano ed europeo. Guidata dal maestro Christian Pediglieri, la squadra ha conquistato un ricco bottino di medaglie, distinguendosi nelle recenti competizioni nazionali e internazionali.

Al campionato italiano FIJLKAM di Napoli, nella specialità Ne Waza (lotta a terra), gli atleti modicani hanno centrato risultati di grande rilievo: Carmelo Parisi ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria Under 21, 85 kg; Carmelo Pisana, anche lui secondo classificato, ha brillato nella categoria Adult 69 kg; Alessandro Iurato ha conquistato il bronzo nella categoria Under 21, 77 kg; Francesco Vicari, pur restando fuori dal podio, ha sfiorato la medaglia con un ottimo quinto posto nella categoria Under 21, 69 kg.

Grazie a questi piazzamenti, l’associazione Eragon si è piazzata terza nella classifica nazionale a squadre nella specialità Ne Waza per le categorie sopra i 18 anni.

In ambito internazionale, i giovani talenti modicani hanno continuato a stupire alla Coppa Europa Under 14 e al Campionato Europeo Under 18 IJJF tenutisi a Cipro: la giovanissima Marilù Rizza ha portato a casa due medaglie di bronzo nella categoria Under 14, 52 kg, sia nel fighting system che nel Ne Waza; Miriam Rizza si è classificata quinta nella categoria Under 18, 52 kg, sfiorando il podio; a dominare la scena è stata Chiara Sammito, autentica rivelazione della spedizione modicana, che ha conquistato due ori europei nella categoria Under 18, 44 kg. L’atleta ha vinto nella specialità Ne Waza e si è resa protagonista di una straordinaria performance nel fighting system, sconfiggendo quattro avversarie in appena 30 secondi. Le sue imprese le sono valse la qualificazione ai Mondiali assoluti di ju jitsu, in programma il prossimo ottobre in Thailandia.

