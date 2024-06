La Virtus Ragusa si gioca la promozione in B

La Virtus Ragusa è partita questa mattina alla volta di Pesaro per affrontare la Italservice di coach Foglietti in gara-2 dello spareggio promozione, con palla a due prevista per domani alle 20.30. Dopo aver vinto gara-1, i ragusani hanno l’opportunità di essere promossi nel campionato di Serie B Nazionale con un altro successo. In caso di sconfitta, la serie si deciderà nella “bella” in programma giovedì 20 giugno al PalaPadua, un’opzione che la Virtus vuole evitare dopo la delusione della prima finale contro Capo d’Orlando.

Gianni Recupido, alla vigilia del match che si gioca a oltre 1.000 km da casa, ha esortato la squadra a mantenere la concentrazione: “Dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Affrontiamo una squadra esperta e molto tattica, con giocatori di grande talento. In casa siamo stati bravi a limitarli, ma per avere ambizioni dobbiamo migliorare tecnicamente, tatticamente e soprattutto mentalmente”.

Durante gara-1, Ragusa ha costruito il vantaggio decisivo nel terzo quarto, raddoppiando l’intensità su entrambi i lati del campo e mettendo in difficoltà l’attacco pesarese con una difesa attenta, concedendo solo 62 punti agli avversari. Recupido ha sottolineato: “L’intensità è la nostra arma migliore, ma dobbiamo essere tatticamente più accorti e risolvere alcuni problemi emersi durante la partita”. La sfida del Palamegabox di Pesaro si disputerà domenica alle 20.30 e sarà arbitrata da Di Santo (Chieti) e Galieri (Termoli).

