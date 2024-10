Alla vigilia di inizio campionato la Meerkat Scicli basket presentata alla città

La gara di debutto ufficiale è attesa per domenica, alle 18, con la Tretorri Catania che i ragazzi della Meerkat Scicli incontreranno al geodetico di Jungi nella prima di campionato DR1 Sicilia. La presentazione alla città ieri sera con la presenza della dirigenza, del sindaco Mario Marino, dei giocatori e dei tifosi. Un momento di festa nelle sale di palazzo Spadaro che ha accolto la ricca comitiva con entusiasmo. E non poco. “ Lo sport è un elemento aggregante per la comunità – ha esordito il sindaco Marino – il basket è una grande opportunità per i giovani di Scicli e sono orgoglioso che una realtà come il Meerkat rappresenti la nostra città in una competizione così importante. Come amministrazione, saremo sempre al loro fianco.” Non è mancato anche l’entusiasmo del presidente della Meerkat basket, Paolo Ficili, il quale ha espresso tutta la sua fiducia nella squadra e nello staff tecnico: “quest’anno puntiamo a fare un grande campionato. Abbiamo costruito una squadra competitiva e siamo sicuri che con l’impegno e la dedizione di tutti, possiamo raggiungere risultati importanti. Il nostro obiettivo è portare sempre più in alto il nome di Scicli.”

Il direttore sportivo Fabrizio Lonatica è stato visto visibilmente emozionato.

“Ringrazio tutti, sarà un campionato difficile, ma siamo pronti a lottare su ogni campo. Il gruppo è motivato e coeso e siamo convinti che riusciremo a far divertire i nostri tifosi.” Grande attesa anche da parte del coach Ninni Gebbia, che ha spiegato la sua visione tecnica e la preparazione della squadra per l’esordio: “abbiamo lavorato duramente in queste settimane. La squadra ha risposto bene e sono molto fiducioso. Domenica ci aspetta una partita impegnativa contro il Tretorri Catania, ma giocheremo in casa e vogliamo iniziare con una vittoria.” Ed il capitano Andrea Sorrentino, intervenuto a chiusura dell’incontro, ha assicurato di “essere pronti a dare tutto in campo. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale – ha detto – e non vediamo l’ora di sentirvi incitarci dalla tribuna. Questa squadra ha il cuore e la voglia di lottare per voi.” Un momento di sorpresa ha animato l’evento con l’arrivo della mascotte ufficiale, il suricato Michael, che ha strappato applausi e sorrisi a tutti i presenti, aggiungendo un tocco di allegria alla giornata. Da circa un mese la Meerkat basket ha tenuto alcuni incontri amichevoli di aiuto alle sedute di allenamento.

