Virtus, il tour de force prosegue a Piacenza: sesta gara in 23 giorni

La Bakery Piacenza ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale in trasferta contro Omegna nel campionato di Serie B Nazionale, dando fiducia alla squadra di coach Giorgio Salvemini. Dopo questo primo successo, la Bakery si prepara ora ad affrontare la Virtus Ragusa, che arriva anch’essa da una vittoria contro Vicenza per 67-62. La sfida è in programma per domani, domenica, alle 17:00 al PalaFranzanti di Piacenza.

Sia Piacenza che Ragusa sono immerse in un ritmo serrato, avendo già disputato sei partite in soli ventitré giorni, un fattore che limita la possibilità di allenarsi e recuperare le energie. Per Ragusa, l’infortunio muscolare di Ianelli, subito durante la gara di mercoledì, rappresenta una preoccupazione, con l’esito dell’ecografia atteso all’inizio della prossima settimana.

Un elemento interessante della partita sarà la presenza dell’ex di turno Nicolò Bertocco, che ha giocato a Piacenza nella stagione passata. Statistiche alla mano, i principali pericoli per Piacenza sono rappresentati da Raphael Chiti, che sta segnando una media di 17 punti a partita, e Vincenzo Taddeo, che sta tirando con oltre il 50% da tre punti. Anche il reparto dei lunghi, con il lettone Ricards Klanskis e lo svizzero Laurent Zoccoletti, si è dimostrato solido. Ragusa schiera il nuovo innesto Zan Kosic, che darà man forte a una squadra che punta a dare continuità ai risultati e alle prestazioni.

Il coach della Virtus Ragusa, Gianni Recupido, ha elogiato l’impegno dei suoi giocatori, sia in allenamento che in partita. Dopo la prima vittoria, ottenuta contro una squadra di livello superiore come Vicenza, Recupido ha sottolineato l’importanza di mantenere una forte intensità difensiva per tutta la durata della gara e di migliorare le scelte offensive. L’obiettivo è continuare a crescere, con la speranza di fare progressi ulteriori contro Piacenza.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’app di LNP Pass, con il fischio d’inizio alle 17:00. Gli arbitri dell’incontro saranno Melai di Calcinaia (Pistoia) e Giustarini di Grosseto.

