Virtus Ragusa, sfida decisiva contro Saronno: vietato sbagliare

Il campionato di Serie B Old Wild West non concede pause, costringendo la Virtus Ragusa a voltare immediatamente pagina dopo la dolorosa sconfitta subita mercoledì contro Fidenza. Sabato, in un orario insolito (ore 13), i ragusani affronteranno Saronno in un match fondamentale per la lotta salvezza.

Fin qui, la stagione della Virtus è stata segnata da prestazioni coraggiose ma da numerosi finali amari, con sconfitte maturate negli ultimi istanti di gara. La sfida d’andata contro Saronno è l’emblema di questa tendenza: 88-89 all’overtime, dopo una rimonta entusiasmante nei due quarti finali. Uno dei tanti match persi sul filo di lana, come accaduto contro Capo d’Orlando, Faenza, Imola e Fulgor.

La sfida con la Robur a Castellanza non lascia più margini di errore. A otto giornate dal termine della regular season, Saronno (12 punti) e Ragusa (10 punti) sono separate da un solo successo e attraversano un periodo difficile: i lombardi vengono da sette sconfitte consecutive, la Virtus da sei. L’importanza della gara è evidente: un successo permetterebbe l’aggancio alla zona play-out, mentre vincere con almeno due punti di scarto ribalterebbe anche la differenza canestri a favore dei siciliani.

Ragusa, che giocherà tre delle prossime quattro gare in casa, ha mostrato segnali di ripresa nell’ultimo impegno contro Fidenza, soprattutto sul piano caratteriale. Bertocco e Kosic hanno provato a ribaltare il match con le loro triple nel finale, ma senza riuscire a completare l’impresa. Contro Saronno, servono cinismo e lucidità per evitare nuovi rimpianti.

La Robur ha recentemente aggiunto Fioravanti al roster, ma ha dovuto rinunciare a Maspero e Giulietti nell’ultima partita contro Treviglio. Le incognite sono tante, così come la pressione: per la Virtus, questa potrebbe essere la gara della svolta.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Calella di Bologna e Alessi di Lugo (Ravenna) e sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati.

