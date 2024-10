La pienezza del segno di Francesco Rinzivillo. In mostra a Ragusa

Sarà inaugurata giorno 25 ottobre 2024 la mostra di Francesco Rinzivillo ” Pienezza nel segno”, prima

personale organizzata dalla GLAM artecontemporanea di Ragusa di Danilo Occhipinti ad un anno dalla sua apertura.

La presentazione di una personale, come afferma Danilo Occhipinti , direttore della galleria, conferma

l’idea della GLAM di ampliare la proposta culturale sul territorio con la qualità della programmazione,

iniziando il nuovo anno con un artista dalla ricerca interessante perché sempre in evoluzione.

Curata da Elisabetta Rizza che conferma la collaborazione con la galleria avviata sin dal primo evento

espositivo e mantenuta con la curatela degli altri eventi proposti sino ad ora, la mostra propone la ricerca

nella pittura di Francesco Rinzivillo attraverso tre raccolte di opere realizzate nel corso degli ultimi quindici anni che consentono di seguirne il percorso evolutivo verso la purezza dell’astrazione rappresentata dalla

produzione più recente.

Nell’esposizione, composta da circa quaranta opere di piccolo, medio e grande formato, è possibile seguire i passaggi a partire da una astrazione ancora lirica e affidata al colore nelle tele che compongono i Limes del 2006. Si procederà verso i Calchi del 2007 nei quali è più evidente il lavoro sul segno, per poi

completare con gli A.D.O. ovvero “armonia degli opposti” del 2017 che rappresentano l’ultima fase di una

ricerca articolata sui concetti di bianco e vuoto, tecniche miste su tela in cui si evidenzia un approdo

definitivo verso l’ astrattezza delle forme.

Una ricerca che sottraendo, azzerando, r-aggiunge però profondità di contenuti in una pienezza nel segno che, come scrive il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì “ in una società sovrabbondante , in cui togliere e smarrirsi sono azioni connotate quasi da un senso negativo, è una riflessione personale ma d’impatto collettiva”.

La mostra , che ha già avuto il Patrocinio del Comune di Ragusa si arricchisce di un catalogo ( Martorina

Editore ). Realizzato grazie al contributo di sostenitori privati, il catalogo, primo della collana “ Convergenze d’arte” servirà a meglio definire e personalizzare l’attività della GLAM artecontemporanea e confermarla nel suo intendo di creare, favorire e migliorare la fruizione artistica nel nostro territorio

L’AUTORE

Francesco Rinzivillo, (Comiso 1966) vive e lavora a Pozzallo; è pittore dalla lunga esperienza la cui

produzione artistica parte già dagli anni novanta.

Molte le personali e le collettive alle quali ha partecipato in tutta Italia sia in gallerie private che Istituzioni

Pubbliche e tante le collaborazioni significative con artisti e critici d’arte.

Le sue opere sono state acquisite da collezioni private ed istituzionali in Italia e all’Estero e pubblicate su

riviste specializzate.

Dal 2022 fa parte dell’Archivio S.A.C.S., sportello per l’Arte contemporanea della Sicilia presso il Museo

Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo.

www.francesco rinzivillo.com

LA CURATRICE

Elisabetta Rizza ( Modica 1962) vive e lavora a Modica .

Ha frequentato il Corso di Alta Formazione in “ Curatela museale e di Eventi presso lo IED ( Istituto Europeo del Design) di Roma.

Ha frequentato il Corso per Curatori di Archivio d’Artista organizzato da AitArt ( Associazione italiana

Archivi d’Artista), con sede a Milano.

Laureata in pedagogia , specializzata in psicopedagogia della gestalt è terapista della riabilitazione

psichiatrica presso il centro diurno di riabilitazione psichiatrica dell’ASP 7 di Ragusa, dove da diversi anni, in equipe multiprofessionale , progetta e coordina insieme agli artisti e ai professionisti invitati, laboratori di teatro, di fotografia, video, pittura e scultura indirizzando la ricerca verso luoghi e persone indagate e lette nelle interazioni tra quotidiano, identità, vita privata e spazi sociali.

E’ referente della galleria “ Fermata d’Arte” ubicata presso il Centro di Salute Mentale di Modica.

Ha curato mostre ed eventi legati al suo lavoro, ma anche personali e collettive di artisti , con le relative

monografie, per esposizioni presso Istituzioni Pubbliche e/o gallerie private.

Ultime in ordine di tempo , la personale del pittore Salvatore Fratantonio, ” Autoritratto, il senso e

l’essenza” dal 15 maggio al 14 luglio 2024 presso il Palazzo dei Mercedari di Modica, e “ Uno sguardo

obliquo” collettiva di sette artisti , dall’1 marzo al 13 aprile 2024 presso la Glam artecontemporanea di

Ragusa.

LA GALLERIA

La GLAM artecontemporanea di Danilo Occhipinti viene inaugurata nel settembre 2023 , con il Patrocinio

del Comune di Ragusa.

Una storia familiare e una formazione ed esperienza personale del Direttore stanno alla base del progetto: proporre artisti, anche emergenti, con linguaggi e poetiche differenti, per rappresentare il complesso mondo dell’Arte; ma anche attivare uno spazio come luogo di incontri, dibattiti, workshop e laboratori.

© Riproduzione riservata