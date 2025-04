Ragusa, la cultura si fa regalo: musei e parchi archeologici gratis il 25 aprile

Tre giornate speciali per scoprire – o riscoprire – i tesori culturali della provincia di Ragusa. In occasione del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre, anche nel Ragusano musei e parchi archeologici regionali apriranno le porte gratuitamente al pubblico, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le direttive del Ministero della Cultura. Un’opportunità preziosa per cittadini e visitatori di immergersi nella storia e nella bellezza del territorio, senza alcun costo, siti troppo spesso sottovalutati.

Nel Ragusano, le aperture gratuite riguarderanno due siti archeologici di grande rilievo. Il Parco archeologico di Kamarina, nei pressi di Scoglitti, antica colonia greca fondata nel VI secolo a.C., tra gli scavi e il suggestivo museo archeologico, viene raccontata la storia di una delle città più importanti dell’antica sicilia. Affacciata sul Mediterraneo, sono visibili resti di abitazioni, necropoli e fortificazioni, oltre a un museo archeologico con reperti unici.

Il Parco archeologico di Cava d’Ispica è un luogo unico che conserva necropoli, insediamenti rupestri, chiese e oratori scavati nella roccia, in uno scenario naturalistico di straordinaria bellezza. Suggestiva anche la vallata che unisce natura e archeologia, con tombe rupestri, catacombe, insediamenti trogloditici e un patrimonio che attraversa millenni di storia.

L’iniziativa coinvolge l’intero territorio regionale, ma rappresenta un’occasione particolarmente significativa per territori come quello ibleo, spesso fuori dai grandi circuiti turistici ma ricchissimi di storia, archeologia e tradizione.

Appuntamento, quindi, il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre: la cultura, a Ragusa, sarà a ingresso libero.

