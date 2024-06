Bike: maglia di campione regionale categoria “allievi” per il ragusano Salvatore Caruso

Il ciclista ragusano Salvatore Caruso ha conquistato la maglia di campione regionale nella categoria Allievi durante la gara svoltasi a Marsala, dimostrando grande determinazione e consapevolezza delle proprie capacità. Questo successo rappresenta un ulteriore traguardo per la Naturosa Bike & Co. Ragusa, che continua a raggiungere gli obiettivi stagionali con impegno e costanza. Nella stessa categoria, è da segnalare anche il sesto posto di Angelo Brugaletta e l’undicesimo di Corrado Spataro, mentre Nicolas Tumino ha dovuto ritirarsi dalla competizione.

Per quanto riguarda gli Esordienti, sempre a Marsala, sotto la guida del direttore sportivo Giampiero Pitino, Leonardo Carbonaro ha conquistato il terzo posto, Emmanuel Brugaletta si è classificato quarto e Federico Occhipinti sesto. Nella categoria dei più piccoli, le competizioni svoltesi a Paternò hanno visto ottimi risultati: Lorenzo Gualato ha ottenuto il secondo posto nella categoria G3, Simone Pluchino il sesto nella G4, Carlo Avola il secondo gradino del podio nella G4, Paolo Alì e Giorgio Cappello rispettivamente il secondo e quarto posto nella G5, e Leonardo Firullo il quarto nella G6.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio ha espresso gratitudine verso Gianluca Zaccaria e Salvatore Iacono per il loro impegno con i ragazzi, e ha riconosciuto il ruolo fondamentale dei genitori e dei partner nel trasformare i sogni in realtà. La stagione sportiva, come previsto, si sta rivelando ricca di soddisfazioni per la Naturosa Bike & Co. Ragusa.

