Il Gruppo Arena celebra i 10 anni di SuperConveniente con il lancio del SuperConcorso e una nuova app innovativa

Per festeggiare i 10 anni dell’insegna SuperConveniente in Sicilia, il Gruppo Arena lancia il SuperConcorso SuperConveniente 10° Anniversario, un’iniziativa ricca di premi esclusivi che richiede l’utilizzo della nuova app SuperConveniente, sviluppata appositamente per offrire un’esperienza ancora più innovativa e coinvolgente. Il concorso, attivo dal 1° al 30 novembre 2024, sarà accessibile esclusivamente tramite l’app, lanciata in concomitanza con l’anniversario.

Meccanica del concorso

Per partecipare al SuperConcorso è sufficiente scaricare la nuova app SuperConveniente, disponibile da ottobre 2024, o aggiornarla se già installata. Ogni 20€ di spesa nei punti vendita SuperConveniente, presentando la carta fedeltà PITTIA alla cassa, i clienti riceveranno un gettone di gioco digitale. I gettoni accumulati potranno essere giocati direttamente tramite l’app per scoprire subito se si è tra i vincitori.

Premi in palio

Il SuperConcorso offre premi eccezionali per celebrare la fedeltà dei clienti:

• 10 Scooter Honda SH 125cc

• 1.000 Gift Card digitali SuperConveniente da 20€

• 1.000 Gift Card digitali SuperConveniente da 50€

• 1.000 Gift Card digitali SuperConveniente da 100€

– 10.000 prodotti a marchio SuperConveniente

Inoltre, con un’estrazione finale, si potrà vincere il premio speciale:

• 1 Voucher Viaggio del valore di 3.000€, per una vacanza da sogno!

SuperConveniente: l’insegna del risparmio in Sicilia

Con 33 punti vendita distribuiti su tutto il territorio siciliano, SuperConveniente è sinonimo di qualità e convenienza. In questi dieci anni, l’insegna ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori, diventando un punto di riferimento per la spesa di convenienza e di qualità sull’isola.

Il Gruppo Arena

Il Gruppo Arena, con oltre 190 punti vendita ad insegna Decò e SuperConveniente, è leader nella grande distribuzione organizzata in Sicilia. Con il lancio del SuperConcorso e della nuova app SuperConveniente, il Gruppo dimostra ancora una volta il suo impegno verso l’innovazione e l’eccellenza, offrendo ai propri clienti un’esperienza d’acquisto sempre più digitale e interattiva.

Per maggiori informazioni visita il sito www.superconveniente.it o segui i nostri canali social.

