Il grave lutto per il mago comico Francesco Scimemi. Muore la sua Fiammetta, il suo “amori”

Bruttissimo momento per il mago comico siciliano Francesco Scimemi. L’attore-showman purtroppo ha perso la sua compagna, la sua Fiammetta, scomparsa dopo aver lottato contro una malattia che l’ha colpita. Una lotta che è durata mesi e che sembrava in parte consentire di sperare per il meglio. Ma purtroppo c’è stata una ricaduta devastante.

L’annuncio sui social

Sui social l’annuncio della tristissima notizia: ” La mia Fiammetta non c’è più. Il mio amori non c’è più. Sarai sempre accanto a me amore mio. Il nostro amore non finirà mai. I funerali di Fiammetta si svolgeranno Martedi 28 Febbraio alle ore 12.00 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Piazza Don Bosco a Roma”.

Qualche ora prima aveva scritto un altro toccante messaggio: “Amore mio, Ti tengo la mano, ti carezzo i capelli, ti sussurro all’orecchio mille volte ti amo, ti metto una delle cuffiette per sentire insieme le nostre canzoni, e anche se sei sedata e respiri a fatica, ogni tanto accenni un sorriso. Ho il cuore spezzato ma sono felice perché sono accanto a te. Amore mio infinito.” A Francesco, artista che ci ha sempre fatto sorridere e dalla profonda sensibilità umana, le condoglianze dalla nostra redazione