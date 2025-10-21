Il giovane ragusano Biagio Mezzasalma in finale nazionale al Campionato di Disegno Tecnico 2025 a Rieti

La provincia di Ragusa sarà protagonista alla Finale Nazionale del Campionato di Disegno Tecnico 2025, in programma a Rieti nei giorni 24, 25 e 26 ottobre. A rappresentare il territorio ibleo sarà Biagio Mezzasalma, studente della classe 2D dell’Istituto “Crispi-Vetri” di Ragusa, accompagnato dalla docente Nicoletta La Rosa.

Una soddisfazione che va oltre il risultato personale, frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto ben cinque istituti scolastici del territorio: “Crispi-Vetri”, “Berlinguer” e “Maria Schininà” di Ragusa, “S. Marta – E. Ciaceri” di Modica e “P. Camarinense” di Santa Croce Camerina. Un percorso condiviso tra docenti e studenti, che ha saputo valorizzare il talento, la precisione e la passione per il disegno tecnico, disciplina che unisce creatività e rigore.

Determinante anche il sostegno della ditta La Rosa Metalli, che insieme all’Istituto “Crispi-Vetri” ha contribuito a coprire parte delle spese per consentire a Biagio di partecipare alla finale. Un gesto che sottolinea l’importanza della collaborazione tra scuola, territorio e imprese.

Il Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, ideato nel 2015 dal professor Fabio Macchia, è oggi una delle competizioni scolastiche più prestigiose d’Italia, con oltre 31.000 studenti partecipanti provenienti da 53 province italiane. La finale di Rieti prevede tre giorni di eventi, tra cui la mostra “Segni di precisione, tracce di emozione”, aperta al pubblico, e la cerimonia di premiazione in programma sabato 25 ottobre al Cinema Teatro Moderno, trasmessa anche in diretta streaming su YouTube .

