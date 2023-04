Il giornalismo ibleo in lutto. E’ morto a Ispica Salvatore Puglisi

Salvatore Puglisi è stato uno storico corrispondente del Giornale di Sicilia con il quale ha collaborato fino al 2016. Il collega se ne è andato all’età di 91 anni. Ha dedicato circa sessanta anni della sua vita all’informazione scrivendo quotidianamente per il “Sicilia”, il quotidiano edito nel capoluogo siciliano che rappresenta la storia del giornalismo nell’isola.

Salvatore Puglisi non si è fermato solo alla corrispondenza con il Giornale di Sicilia.

Infatti, intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, ha cominciato la sua esperienza radiofonica come redattore del radiogiornale di Radio Dimensione Musica di Ispica e, poi, come direttore responsabile dell’emittente. Nello stesso periodo è stato anche collaboratore della storica emittente “Radio Emmeuno” di Modica. E’ sua la pubblicazione del libro “Cronache & Storie”, edito da Kromato di Ispica nel 2020, contenente una raccolta di articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia dal 1943 al 2015. Uno spaccato della vita ispicese con 65 articoli sapientemente scelti dall’autore che lo ha definito “un omaggio alla città di Ispica e ai cittadini ispicesi. Non sono storie di fantasia ma fatti accaduti nella cittadina iblea. Sono frammenti della nostra storia che proviamo a condividere e che possono regalarci qualche sorriso”.

Domani i funerali nella Basilica Santa Maria Maggiore a Ispica alla ore 16.