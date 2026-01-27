Il futuro del centro storico di Ragusa: incontro pubblico sul Masterplan di rigenerazione

Un appuntamento aperto alla città per condividere una visione organica e di lungo periodo sul futuro del centro storico di Ragusa. Giovedì 29 gennaio, dalle 18.30 alle 20.30 circa, al Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo” di via Giacomo Matteotti 61, sarà presentato il Masterplan e le Linee guida per la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione sociale del centro storico, redatti da Ancsa – Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici.

L’incontro rappresenta la conclusione della prima fase di un percorso complesso e strutturato, avviato nel 2024, che ha visto il coinvolgimento di docenti universitari provenienti da diversi atenei italiani e un’intensa attività di studio, ascolto e confronto con il territorio.

«Lo studio, l’ascolto e l’osservazione puntuale di fenomeni che tutti conosciamo a grandi linee, ma che solo se analizzati nel dettaglio rivelano l’intreccio di cause che li generano», spiega l’assessore comunale al Centro Storico Giovanni Gurrieri, delineando il senso profondo del lavoro svolto. «Con la presentazione del Masterplan e delle Linee guida si conclude una prima fase fondamentale di questo grande progetto».

Un percorso che non si è limitato alla sola pianificazione teorica, ma che ha già prodotto atti concreti: incentivi alla residenzialità, recupero di spazi sottoutilizzati, maggiore controllo del territorio e iniziative culturali finalizzate a restituire vitalità al cuore storico della città.

La fase che si apre ora non è quella dell’operatività, già in parte avviata in coerenza con il Masterplan, ma quella della consapevolezza collettiva. «La cittadinanza deve diventare protagonista cosciente e partecipe di un’unica strategia – sottolinea Gurrieri – non tentativi isolati o sperimentazioni, ma una visione chiara e condivisa di tutti gli ambiti che possono contribuire in modo sinergico alla rigenerazione del centro storico».

La presentazione pubblica del Masterplan Ancsa vuole dunque essere un momento di confronto e di partecipazione attiva, un’occasione per illustrare alla città una strategia complessiva che intreccia urbanistica, politiche sociali, cultura, residenzialità e sviluppo economico.

«La partecipazione a questo incontro – conclude l’assessore – è già un segnale di attenzione e di responsabilità verso il futuro del centro storico di Ragusa». Un invito rivolto a cittadini, operatori economici, associazioni e istituzioni, chiamati a condividere un percorso che punta a restituire centralità, vivibilità e identità al cuore storico della città.

