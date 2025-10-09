Il fuoco non risparmia la provincia Ragusa: quasi 100 ettari di natura in cenere, solo quest’anno

I dati arrivano dall’ISPRA e riguardano il periodo dal 1° gennaio al 15 settembre di quest’anno. L’aggiornamento sui dati prodotti da European Forest Fire Information System (EFFIS) dà il quadro esatto di quanto accaduto nei quasi primi nove mesi dell’anno in tutta la penisola. Le stime prodotte evidenziano come le aree boschive percorse da incendio corrispondono a circa 115 km²; superficie che comprende 54 km² di macchia mediterranea, boschi di leccio e sughera, 33 km² di boschi di querce, 23 km² di foreste di conifere e 5 km² di superfici arboree non classificate.

Le Regioni maggiormente colpite da incendi sono la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania.

Le quattro Regioni contribuiscono per l’85 per cento alle aree totali bruciate a scala nazionale. La Sicilia, in particolare, a fronte di una superficie complessiva percorsa da incendi pari a 480 km², risultano colpiti 37 km² di ecosistemi forestali. E’ la zona dell’Agrigentino, anche per il 2025, ad essere il distretto d’Italia maggiormente interessato dalle fiamme con 171 chilometri quadrati coinvolti, un perimetro corrispondente al 19 per cento di tutta la superficie andata a fuoco nel Paese Italia durante lo stesso arco di tempo. Se invece si considerano soltanto le zone boschive, la provincia di Enna si assesta in vetta alla classifica con 1.117 ettari. Al terzo posto invece Caltanissetta con 850 ettari. Tra le prime dieci anche Catania e Agrigento con, rispettivamente, 484 e 441 ettari. Incluse nell’elenco delle 25 province italiane più colpite dagli incendi anche quelle di Palermo, Ragusa e Trapani, rispettivamente con 252, 97 e 80 ettari andati in fumo.

