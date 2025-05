Il Ferraris di Ragusa celebra la Legalità: scuola, istituzioni e giovani uniti per il cambiamento

L’Istituto “Galileo Ferraris” di Ragusa torna ad aprire le sue porte alla cittadinanza e alle istituzioni per celebrare la Giornata della Legalità e dell’Ambiente, appuntamento annuale ormai divenuto un punto di riferimento per la formazione civica degli studenti. Dopo il rinvio causato dall’allerta meteo, l’evento si svolgerà il 23 maggio nei locali di via P. Nenni, in una data simbolica che coincide con l’anniversario della strage di Capaci e del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta.

Una giornata intensa, articolata e ricca di significato, coordinata dal prof. Giuseppe Cambiano e fortemente voluta dal dirigente scolastico, prof. ing. Rosario Biazzo, che ha ribadito: “La scuola deve essere fucina di coscienza civile. Oggi più che mai è nostro dovere educare i ragazzi al rispetto delle regole e alla cura dell’ambiente come atto d’amore verso la comunità”.

Lezioni di cittadinanza attiva

Al centro dell’evento, i laboratori didattici curati dalle Forze dell’Ordine dei comandi provinciali, che incontreranno gli studenti nelle classi per dialogare su legalità, sicurezza, tutela dell’ambiente e cittadinanza attiva. Un confronto diretto, pensato per stimolare consapevolezza e responsabilità.

Momento clou della giornata sarà la conferenza-dibattito nell’Auditorium “Saro Di Grandi”, alle ore 9.30, destinata agli studenti delle classi quinte dei vari indirizzi dell’istituto (Tecnico, Professionale, Artistico). Sul palco ospiti d’eccezione: il dott. Bruno Giordano, Magistrato di Corte di Cassazione, la dott.ssa Daniela Mercante, dirigente dell’Ambito Territoriale dell’U.S.R. di Ragusa, e il dott. Tommaso Castronovo, presidente regionale di Legambiente Sicilia. L’obiettivo? Unire scuola, giustizia e ambiente in un’unica riflessione: formare cittadini capaci di agire con coscienza in un mondo sempre più fragile.

Legalità è anche fair play

Non solo parole, ma anche azioni. Gli studenti saranno protagonisti del Torneo della Legalità, competizioni di calcetto e pallavolo che mettono al centro i valori del rispetto, della collaborazione e del fair play. Un modo per dimostrare che le regole non sono un ostacolo, ma un’opportunità di crescita collettiva.

La scuola si fa città

Nel cortile dell’Istituto sarà allestita una mostra dei mezzi di servizio e di soccorso delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile, a dimostrazione della stretta sinergia tra scuola e istituzioni. Non mancherà l’accoglienza: gli studenti dell’indirizzo Enogastronomico cureranno un rinfresco per gli ospiti, trasformando l’evento in una vera festa della comunità scolastica.

© Riproduzione riservata