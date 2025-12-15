Il dottor Walter Morale eletto presidente della Società Italiana di Nefrologia Campano-Siciliana

Walter Morale, Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Presidente della Sezione Interregionale Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.) per il prossimo triennio. L’elezione è avvenuta al termine di una consultazione elettorale online che ha coinvolto tutti i nefrologi delle due regioni, confermando la fiducia della comunità scientifica in un professionista che da anni si distingue per competenza clinica e capacità organizzativa.

Una nomina che valorizza il lavoro di squadra

Morale ha voluto sottolineare come il risultato non rappresenti un riconoscimento personale, ma il frutto di un percorso condiviso. «È il risultato di un cammino professionale e organizzativo costruito anche grazie al supporto della Direzione strategica dell’ASP – ha dichiarato –. È un onore che condivido con il mio team e con l’Azienda, in un percorso di crescita orientato al miglioramento dell’assistenza a pazienti particolarmente fragili, la cui sopravvivenza dipende da terapie sostitutive».

Un messaggio che richiama il valore della sanità pubblica e del lavoro multidisciplinare, elementi che hanno consentito alla Nefrologia iblea di raggiungere risultati di rilievo nel panorama nazionale.

Formazione e prevenzione tra le priorità del mandato

Nel delineare le linee guida del suo mandato, il neo Presidente ha indicato due obiettivi centrali: la formazione dei giovani nefrologi e la prevenzione della malattia renale cronica. Quest’ultima rappresenta oggi un problema sociale di grande impatto, sia in termini di qualità della vita dei pazienti sia di sostenibilità del sistema sanitario. Investire sulla prevenzione, ha evidenziato Morale, significa guardare al futuro e contribuire a un uso più efficiente delle risorse pubbliche.

La Nefrologia di Modica tra le eccellenze nazionali

L’elezione di Morale si inserisce in un contesto che vede l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica distinguersi per risultati clinici e organizzativi di primo piano. La struttura dispone di un ambulatorio chirurgico dedicato, considerato tra i più avanzati a livello nazionale per dotazione tecnologica, e registra un indice di attrattività del 40 per cento, dato che testimonia la capacità di richiamare pazienti anche da altri territori.

Particolarmente significativi sono i risultati ottenuti sull’accesso vascolare per l’emodialisi. Grazie alle procedure endovascolari di PTA (Angioplastica Transluminale Percutanea), è stato possibile recuperare la funzionalità della fistola artero-venosa nell’85 per cento dei casi trattati, con un impatto diretto sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza dei pazienti in dialisi.

Verso il congresso interregionale in Sicilia

Tra i compiti del nuovo Presidente rientra anche l’organizzazione del Congresso della Sezione Interregionale Campano-Siciliana della S.I.N. L’obiettivo dichiarato è quello di poter ospitare l’evento in Sicilia, valorizzando il territorio e le competenze sanitarie espresse, in una logica di rete e di crescita del sistema sanitario regionale.

