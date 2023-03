Il degrado a due passi dalla città. E in mezzo ai rifiuti ci vivono delle persone. VIDEO

Di Francesca Cabibbo

A Vittoria, l’associazione Terre Pulite ha denunciato una sorta di scarica a cielo aperto che si trova in una zona non distante da contrada Pozzo Bollente, alle spalle di via generale Cascino.

Riccardo Zingaro, attivista dell’associazione terre Pulite, insieme al Sindacato di base Usb hanno denunciato la presenza di enormi cumuli di rifiuti in alcuni ruderi di caseggiati rurali abbandonati.

Nella zona vivono talvolta, anche degli immigrati che non sono riusciti a trovare altre possibilità di alloggio. La zona si trova a poca distanza da importanti centri commerciali e di recente sono sorte anche delle attività gastronomiche. Po distante vi è anche l’imbocco con la strada statale 115.

LA DENUNCIA DI TERRE PULITE



«È una storia di disastro ambientale, e anche umano – afferma Terre Pulite – perché in quella discarica vivono delle persone, forse anche dei bambini. Noi, con le nostre organizzazioni, siamo impegnati da tempo nel denunciare lo sfruttamento lavorativo, la povertà diffusa, la mancanza di alternative politiche e sociali serie a questi scempi.

A Vittoria i migranti non trovano case in affitto perché molti proprietari non si fidano di chi ha la pelle scura. Una città dove le organizzazioni criminali la fanno da padrone in vari ambiti; dove politica e istituzioni sono assenti, dove le organizzazioni sindacali confederali pensano più a fornire servizi ai lavoratori immigrati (dietro lauto compenso, naturalmente) piuttosto che organizzare la difesa dei loro diritti.



In quel palazzo abbandonato, in mezzo ai rifiuti, vivono persone che non hanno trovato un’alternativa diversa e dignitosa per poter soddisfare i loro bisogni più elementari; e solo lì, alla vista di tutti, forze dell’ordine comprese».

video: Riccardo Zingaro