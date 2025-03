Il Deejay Time torna in Sicilia: appuntamento a Catania il 6 settembre

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Deejay Time torna in Sicilia per un’unica data imperdibile: sabato 6 settembre 2025 a Catania, nella splendida cornice di Villa Bellini. Il celebre show di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners, è pronto a far scatenare il pubblico con un viaggio tra le più grandi hit della musica dance.

L’evento è parte del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it a partire da martedì 11 marzo 2025, alle ore 15:00.

Il Deejay Time Tour 2025 toccherà quattro città italiane e una città europea, con il seguente calendario: San Damiano d’Asti – 13 giugno (Collisioni Barbera Incontra), Tirana, Albania – 14 giugno (Eagle Festival), Legnano (MI) – 11 luglio (Rugby Sound Festival), Follonica (GR) – 11 agosto (Follonica Summer Nights), Majano (UD) – 14 agosto (Festival di Majano), Catania – 6 settembre (Wave Summer Music).

Un viaggio nella storia della musica dance

Dopo l’incredibile show del 28 febbraio all’Unipol Forum, dove migliaia di fan hanno ballato sulle note dei grandi classici della dance anni ’90 e 2000, il Deejay Time è pronto a far rivivere la stessa magia in tour. Sarà uno spettacolo unico, un tuffo nel passato ma con uno sguardo al futuro, tra le hit più iconiche e i successi internazionali da dancefloor.

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso sono stati pionieri della scena musicale dance italiana, lasciando un segno indelebile nella cultura pop e conquistando tre generazioni di fan. Con il loro sound travolgente, sono pronti a far vibrare ancora una volta il pubblico siciliano in una serata all’insegna della musica e dell’energia pura.

