IL COPIONE – Puntata #1: Cronisti o copisti? La nostra notizia in esclusiva scippata (ancora una volta)

Nel giornalismo, la concorrenza è fisiologica. La sfida a chi arriva per primo sulla notizia è il sale di questa professione. Ma c’è una differenza tra fare informazione e limitarsi a copiare cosa che ormai accade sistematicamente e in continuazione. Nonostante i nostri tentativi bonari verso i colleghi di smetterla con questo sistema, nulla accade e così adesso abbiamo deciso di denunciare pubblicamente ai lettori ciò che accade con il nostro lavoro che ci viene scippato con puntualità impressionante.

Qualche giorno fa, grazie a una nostra fonte riservata, avevamo raccolto informazioni dettagliate su un episodio di furti nella nostra area. Dopo le verifiche di rito, abbiamo pubblicato alle ore 16.55 in esclusiva la seguente notizia: https://www.ragusaoggi.it/marina-di-ragusa-ondata-di-furti-in-pieno-centro-dove-cresce-la-preoccupazione-tra-i-residenti/ offrendo ai nostri lettori un’informazione tempestiva e accurata. Poco dopo, il collega del Corriere di Ragusa ci ha contattati: con lui abbiamo condiviso il background della vicenda, in uno scambio deontologicamente corretto e trasparente ed ecco che ha ripreso la notizia: https://corrierediragusa.it/2025/03/02/3-furti-con-scasso-a-marina-di-ragusa-in-pochi-giorni/

Ma qui viene il problema. Dopo la nostra pubblicazione, la notizia è stata ripresa, senza citazione alcuna, da altre testate locali, La Sicilia (https://www.lasicilia.it/ragusa/furti-in-serie-a-marina-di-ragusa-e-allarme-2424688/) e Il giornale ibleo , (https://www.giornaleibleo.it/2025/03/02/furti-in-aumento-nelle-abitazioni-di-marina-di-ragusa-sale-la-preoccupazione/) che hanno sostanzialmente riscritto la nostra esclusiva, senza alcun riconoscimento della fonte originaria e non è la prima volta che accade. Anche con altre testate che si ritengono essere autorevoli.

Questa dinamica, ormai sempre più frequente, trasforma il giornalismo in una corsa scomposta al copia-incolla, dove chi diffonde per primo una notizia originale viene sistematicamente svuotato del suo valore da chi si limita a replicarla senza sforzo. È un atteggiamento che non solo mina la credibilità della professione, ma anche il rispetto verso i lettori, che meritano un’informazione trasparente e non frutto di scorciatoie. Senza contare che mortifica il lavoro dei colleghi della redazione che con la loro professionalità ogni giorno si spezzano la schiena per informare con attenzione e puntualità i nostri lettori e poi il loro lavoro viene mortificato dal copia ed incolla facile. Da oggi, per difendere il lavoro giornalistico serio e rispettoso, inauguriamo la rubrica “Il Copione”, dove segnaleremo pubblicamente tutti i casi di evidente plagio. Non per vittimismo, ma per onestà intellettuale.Ci spiace per i nostri lettori, ai quali dobbiamo offrire questo spettacolo indecoroso, ma la trasparenza è un principio fondamentale. I lettori hanno il diritto di sapere chi lavora con etica e chi invece preferisce sfruttare il lavoro altrui. Ecco la prima puntata. E purtroppo, temiamo che non sarà l’ultima.

