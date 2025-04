Il Comune entra in Posta: certificati anagrafici disponibili anche negli uffici postali iblei

Un ufficio postale che diventa anche un ufficio comunale. Da oggi, nella provincia di Ragusa, sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile direttamente agli sportelli di Poste Italiane. Una piccola rivoluzione che semplifica la vita, soprattutto nei centri più piccoli.



Cinque comuni iblei fanno un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici grazie al progetto Polis di Poste Italiane. Da oggi, negli uffici postali di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Santa Croce Camerina, Acate e Monterosso Almo, i cittadini possono richiedere certificati anagrafici e di stato civile senza dover andare negli uffici comunali.

Il progetto, attivo su scala nazionale in 7mila comuni sotto i 15mila abitanti, mira a trasformare gli uffici postali in veri e propri hub di servizi digitali, facilitando l’accesso alla Pubblica Amministrazione nelle aree interne e meno servite.

Sono quindici i certificati disponibili, tra cui i più richiesti: residenza, nascita, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia ed esistenza in vita. Possono essere richiesti per sé o per i familiari registrati all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e rilasciati sia in carta libera che in bollo, con una validità di tre mesi.

Ogni documento, emesso con il logo del Ministero dell’Interno e un QR code che ne garantisce l’autenticità, potrà anche essere richiesto in forma contestuale, ovvero combinando più informazioni in un unico certificato.

Polis non è solo un progetto di Poste Italiane, ma una visione: rendere gli uffici postali sempre più vicini alle esigenze del territorio, portando servizi essenziali anche laddove rischiano di scomparire. E in provincia di Ragusa, da oggi, questa visione è realtà.

