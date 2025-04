Il Comune di Vittoria dice no a Iblea Acque per gestire le risorse idriche in città anche per il 2025

Pur essendo il secondo azionista di riferimento, il Comune di Vittoria continuerà a non affidare la gestione delle risorse idriche del proprio territorio a Iblea Acque Spa, come ha dichiarato l’assessore Fabio Prelati ieri sera in Consiglio comunale. A distanza di circa 14 mesi dalla prima decisione, l’amministrazione comunale non intende passare la gestione alla società di cui detiene il 19,78%.

Rispondendo a un’interrogazione della consigliera Monia Cannata di Fratelli d’Italia, che ha citato una richiesta di Iblea Acque al Comune su un contributo a fondo perduto e straordinario di 7.318,60 euro in favore della Spa e riferito al 2022, anno di costituzione della società, Prelati ha dapprima spiegato che la cifra si riferisce a una quota parte dovuta da palazzo Iacono per l’ingresso in Iblea Acque. Confermando che in questo momento il Comune di Vittoria non ha alcuna esposizione debitoria nei confronti della società di gestione idrica in provincia, Prelati ha poi ribadito, a nome dell’amministrazione comunale, che “anche per il 2025, ha espresso a Iblea Acque la volontà di non affidare la gestione. Il dato politico è questo: – ha aggiunto Prelati – non intendiamo assegnare a Iblea Acque la gestione perché riteniamo che ci siano delle criticità molto forti.”

Secondo Cannata, le dichiarazioni di Prelati “confermano che stiamo continuando a sprecare i soldi dei cittadini per una partecipazione societaria che non ha alcun riscontro.”

© Riproduzione riservata