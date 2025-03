Il Commissario Montalbano ritorna sugli schermi Rai. Ecco quando

L’omaggio televisivo della Rai ad Andrea Camilleri, nei 100 anni dalla sua nascita, prende il via il prossimo 27 aprile. Un omaggio televisivo che non poteva non coinvolgere il Commissario Montalbano ed i 37 episodi che sono stati girati dal 1999 al 2021 a Scicli e dintorni. Per il territorio ibleo è un ritorno con il commissario più amato d’Italia che ha lasciato anche i confini nazionali per essere trasmesso in tutto il mondo.

Sugli schermi la carrellata di tutte le puntate che lo hanno reso celebre: un successo per lo scrittore, un successo per gli interpreti che hanno prestato il volto ai protagonisti di ogni storia, uno fra tutti Luca Zingaretti, un successo per la casa di produzione, la Palomar che ha creduto ed investito in questo prodotto ed un successo, non poco indifferente, per il territorio che ha beneficiato del grande successo di pubblico gran parte del quale ha visitato l’area degli Iblei e le location in cui gli episodi sono stati girati.

Annunciata e confermata la rimessa in onda degli episodi del Commissario Montalbano c’è grande attesa sul suo ritorno con nuovi episodi. Sulla conferma di Luca Zingaretti si sta lavorando per chiudere il cerchio e portare sulle scene nuovi episodi che il grande scrittore siciliano, Andrea Camilleri, avrebbe scritto e che sono ancora tutti da scoprire.

