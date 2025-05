Il Commissariato di Montalbano si sfalda! Crollano pezzi del Municipio di Scicli

Il distacco è avvenuto stamattina poco dopo le 7 in un momento ancora non particolarmente di transito. Sfiorata la tragedia in via Barone La Rocca, angolo via Nazionale, dove sono venuti giù dei calcinacci distaccatisi dalla sommità del Municipio. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato la presenza, sulla strada, di pezzi di pietre. Nessuna auto in sosta e nessun passante proprio nel momento in cui si è avuto il cedimento.

L’ufficio tecnico ha disposto l’intervento di una gru e di operai per capire cosa sia successo: se, cioè, è crollato un pezzo di cornicione del palazzo municipale o se abbia ceduto un pezzo di muro che fa da perimetro all’immobile. Sul posto al momento ci sono il dirigente dell’ufficio tecnico Andrea Pisani e l’assessore alle manutenzione Enzo Giannone. La zona in cui si è verificato il crollo è stata transennata per evitare che ci sia il solito viavai di gente, il solito che si registra in via Nazionale.

Notizia in aggiornamento

