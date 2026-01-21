Il Ciclone Harry si spegne, ma il maltempo continua. Le previsioni

L’eccezionale ondata di maltempo che ha travolto il Sud Italia nelle ultime 48 ore, colpendo in particolare le Isole Maggiori e la Calabria, sta finalmente esaurendosi, ma non senza lasciare un segno evidente sul territorio. A confermarlo è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, secondo cui il vortice Harry ha prodotto piogge record, venti tempestosi e mareggiate eccezionali, con danni significativi a infrastrutture e abitazioni.

In Sardegna, a ridosso del Gennargentu, si sono registrati 480-490 mm di pioggia, mentre in Sicilia i picchi pluviometrici hanno raggiunto 465 mm a Paternò, 245 mm a Randazzo e 275 mm a Linguaglossa, con accumuli fino a 500 mm in alcune zone della Sila orientale e delle Serre calabresi. Non solo piogge, ma anche vento e mare in tempesta: raffiche fino a 120-125 km/h sul Canale di Sicilia e onde fino a 9,5 metri al largo di Catania, che hanno provocato gravi mareggiate sulle coste orientali e meridionali dell’isola.

Nuovo peggioramento nel weekend: neve fino in pianura al Nord

Nonostante il miglioramento previsto mercoledì al Sud, il meteorologo avverte che una nuova perturbazione investirà l’Italia già da giovedì, estendendosi venerdì al Nord, al Centro e lungo i versanti tirrenici. Le nevicate interesseranno le Alpi e i rilievi appenninici fino a quote relativamente basse e, in alcune zone del Nord-Ovest, anche la pianura tra venerdì notte e sabato. Sabato e domenica un secondo fronte coinvolgerà nuovamente il Centro-Sud, con fenomeni a tratti intensi e neve sulle Alpi e Prealpi dai 300-800 metri.

Il vento, che si attenuerà temporaneamente tra oggi e domani, tornerà a intensificarsi nel fine settimana con raffiche dai quadranti meridionali, seguite dall’arrivo del Maestrale sulle Isole Maggiori a inizio settimana. La tendenza della prossima settimana indica ulteriori perturbazioni atlantiche che interesseranno specialmente il Nord e i versanti tirrenici, con abbondanti nevicate sulle Alpi in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali.

Allerta e precauzioni: il maltempo non è finito

Le autorità locali e la Protezione Civile invitano alla prudenza: il maltempo ha già provocato allagamenti, mareggiate e danni strutturali in molte aree. Nonostante il ciclone Harry stia finalmente perdendo intensità, la Penisola deve prepararsi a nuovi episodi di pioggia intensa, vento forte e mare agitato, soprattutto sulle zone costiere e montane.

