Il ciclone Harry riporta le canne a Spinasanta: spiaggia invasa dopo il maltempo

E’ un regalo del ciclone Harry, è un ritorno per un fenomeno che ha colpito il litorale sciclitano già nel 2017 e nel 2023. Per fortuna, quello di quest’anno ha un’entità minore. Nel senso che la spiaggia interessata dallo spiaggiamento delle canne è solo un tratto circoscritto al parcheggio del lido di Spinasanta che si estende per una lunghezza di poco più di cinquecento metri. Qui sono finite le canne che il torrente Modica-Scicli ha riversato in mare e che poi il forte moto ondoso ha rimandato indietro depositando le canne sulla spiaggia. Un fenomeno preoccupante, impegnativo per la rimozione e per i residui vegetali che affioreranno per mesi nonostante le fasi di rimozione e di pulizia cui sarà sottoposto l’arenile sabbioso. Il tratto interessato dallo spiaggiamento delle canne è quello amato da Franco Battiato quando veniva a villeggiare in una villa fronte mare poco distante da questi luoghi. La prima volta che il fenomeno si presentò era il 22 gennaio del 2017, a seguire fu l’ondata del 9 e 10 febbraio 2023. Quest’anno è circoscritto al ciclone Harry. La minore quantità di canne sparse sul litorale è legata al fatto che il Comune ha eseguito ben tre interventi di bonifica del torrente Modica-Scicli allargando l’asse fluviale e rimuovendo le canne ai margini del corso d’acqua. “Sono stati interventi importanti, nella zona delle Fontanelle dove insistono le sorgenti di acqua naturale che alimentano l’acquedotto comunale, nella zona limitrofa a via Colombo al quartiere Valverde e nella zona adiacente contrada Arizza – spiega il sindaco Mario Marino – sono stati interventi eseguiti di concerto con l’Autorità di Bacino che hanno di molto ridotto i danni in questa ondata di maltempo”.

Spiaggiate non solo le canne (il nome scientifico della pianta è arundo donax ed è tipica dell’area del Mediterraneo), ma anche la vegetazione fluviale.

I mucchi di canne superano il metro di altezza. Comune e Protezione civile invitano a non andare in spiaggia per evitare di procurarsi danni fisici. “Capiamo che c’è tanta curiosità – ammonisce il sindaco Marino – ma chiediamo alle persone di non scendere in spiaggia per evitare di imbattersi nei mucchi di canne e farsi male. Spero che il mio appello venga ascoltato”.

