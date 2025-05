Il Centro Commerciale Ibleo festeggia 18 anni con due giorni di grandi eventi: ospiti speciali Danie Robbi e Carmela di Mare Fuori

Il Centro Commerciale Ibleo compie 18 anni e celebra la maggiore età con un weekend imperdibile all’insegna dell’intrattenimento, delle emozioni e degli incontri con i personaggi più amati dai giovani.

Dopo il successo registrato lo scorso weekend con gli ospiti Acapodelglobo (850k iscritti su YouTube, 1,7M follower su TikTok) e Lorenz Simonetti (506k iscritti su YouTube, 720k follower su TikTok) si replica questo weekend: Sabato 17 maggio, a partire dal pomeriggio, saranno ospiti Dani e Robbi, il duo amatissimo sui social, che incontrerà i fan per un live show esclusivo seguito da un meet&greet: un’occasione unica per scattare foto, ricevere autografi e vivere un momento speciale con due delle webstar più seguite del momento.



Domenica 18 maggio, il Centro Commerciale Ibleo celebra ufficialmente il suo 18° compleanno con

una grande festa ricca di sorprese e con un’ospite d’eccezione: CARMELA, interpretata da Giovanna Sannino, protagonista della popolarissima serie TV Mare Fuori. I fan avranno l’opportunità di incontrarla dal vivo durante il meet&greet, tra selfie, dediche e sorrisi. Due giornate di festa, pensate per tutte le età, che segnano un traguardo importante per il Centro Ibleo, da sempre punto di riferimento per lo shopping, il tempo libero e la socialità a Ragusa. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per aggiornamenti e dettagli sugli orari, si invita a seguire i canali social ufficiali del Centro Commerciale Ibleo.

