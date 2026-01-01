Il Capodanno nelle piazze iblee: ecco come avete festeggiato FOTO E VIDEO

Capodanno in piazza, nel cuore della città. Ieri sera Piazza San Giovanni a Ragusa si è trasformata in un grande spazio di festa collettiva per salutare l’arrivo del 2026, accogliendo migliaia di persone tra cittadini, giovani, famiglie e visitatori.

Fin dalle prime ore della serata il centro storico ha iniziato a riempirsi, con la piazza che si è animata di musica, luci e voglia di stare insieme. Un Capodanno vissuto all’aperto, senza barriere, in un clima di partecipazione diffusa che ha restituito a Piazza San Giovanni il suo ruolo naturale di luogo di incontro e di condivisione.

La musica ha fatto da filo conduttore dell’intera serata, accompagnando il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte. Il countdown è stato vissuto come un momento corale, con applausi, abbracci e brindisi che hanno segnato simbolicamente il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Un inizio di 2026 accolto con entusiasmo, semplicità e voglia di leggerezza.

A scandire la notte di San Silvestro in Piazza San Giovanni è stata soprattutto la musica, con un programma pensato per accompagnare il pubblico fino al nuovo anno. Sul palco si sono alternati dj e artisti molto conosciuti nel panorama locale e non solo: la guest star Jessie Diamond ha guidato il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente, affiancata dai resident Paolo Di Stefano, Massimo Crisicone, Lady Scarlet e Vincenzo Allibrio. Una selezione musicale trasversale, capace di parlare a generazioni diverse e di mantenere alta l’energia della piazza fino allo scoccare della mezzanotte. La musica, più dei fuochi, è stata la vera protagonista della serata, trasformando Piazza San Giovanni in una grande pista a cielo aperto e confermando la scelta di un Capodanno basato sulla condivisione e sull’intrattenimento dal vivo.

Ragusa ha salutato il 2026 partendo dalla sua piazza principale, con lo sguardo rivolto avanti e la consapevolezza che anche i momenti di festa possono diventare occasione di identità e appartenenza.

Capodanno con Mauro Miclini a Modica

Anche Modica ha salutato il 2026 con una notte di festa partecipata, confermandosi uno dei poli più vivaci del Capodanno in provincia. Le piazze del centro storico si sono animate fino a tarda notte grazie alla musica e al dj set guidato da Mauro Miclini, nome molto conosciuto dal grande pubblico per progetti di successo come Hit Mania, capace di attraversare generazioni diverse con un repertorio pop e dance immediatamente riconoscibile. La sua presenza ha trasformato la serata in un vero e proprio evento musicale, attirando giovani, famiglie e visitatori, in un clima di entusiasmo diffuso. Fondamentale anche il contributo dei commercianti, che si sono organizzati per rendere la notte ancora più accogliente: dopo la mezzanotte, tra brindisi augurali, cornetti caldi e crêpes preparate al momento, le strade del centro sono diventate un prolungamento naturale della festa. Un Capodanno vissuto all’aperto, tra musica e convivialità, che ha rafforzato il legame tra città, attività commerciali e comunità, offrendo un’immagine viva e ospitale di Modica all’inizio del nuovo anno.

Festa anche a Pozzallo con palco, musica dal vivo ed esibizioni. Sotto trovate i video da queste tre piazze

© Riproduzione riservata