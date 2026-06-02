Festa della Repubblica, il Codacons lancia “La Repubblica dei diritti quotidiani”

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ROMA – Nel giorno in cui l’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, il Codacons lancia una nuova iniziativa dedicata ai problemi concreti che cittadini e consumatori affrontano quotidianamente. Si chiama “La Repubblica dei diritti quotidiani” ed è una raccolta straordinaria di segnalazioni finalizzata a far emergere disservizi, inefficienze e situazioni irrisolte che incidono sulla qualità della vita delle persone.

L’iniziativa prende il via proprio il 2 giugno 2026, anniversario dello storico referendum istituzionale del 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana e portò all’elezione dell’Assemblea Costituente. Per l’associazione dei consumatori, questa ricorrenza rappresenta anche l’occasione per richiamare l’attenzione sui diritti effettivamente garantiti ai cittadini nella vita di tutti i giorni.

Attraverso la campagna “Segnala il tuo diritto negato”, il Codacons invita famiglie, giovani, anziani, utenti e consumatori a denunciare criticità e disservizi legati a diversi settori della vita pubblica. Tra questi figurano la sanità e le liste d’attesa, i trasporti, le bollette, la pubblica amministrazione, la scuola, le barriere architettoniche, l’assistenza agli anziani, il caro vita, le pratiche burocratiche bloccate, le truffe e le difficoltà nei rapporti con enti pubblici e gestori di servizi.

Le segnalazioni raccolte confluiranno in un dossier civico sui diritti quotidiani non garantiti, che potrà essere utilizzato dall’associazione per sollecitare gli enti competenti, chiedere verifiche e interventi correttivi e, nei casi più rilevanti, valutare azioni formali a tutela dei cittadini.

Secondo il Codacons, una Repubblica moderna non può essere valutata esclusivamente attraverso le celebrazioni istituzionali, ma deve misurarsi con la capacità di assicurare servizi efficienti, accessibili e trasparenti, soprattutto nei confronti delle persone più fragili.

“Il 2 giugno non deve essere soltanto una giornata di bandiere e cerimonie. La Repubblica vive davvero quando un cittadino fragile riesce a curarsi, quando una famiglia non viene schiacciata da bollette ingiuste, quando un anziano non resta solo davanti alla burocrazia, quando un giovane trova servizi, trasporti e opportunità”, afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons.

“La Repubblica si onora ogni giorno difendendo i cittadini, soprattutto quando si trovano soli davanti a un disservizio, a un abuso, a un ufficio che non risponde o a un diritto che resta sulla carta. Con questa iniziativa vogliamo raccogliere le voci dei cittadini e trasformarle in azione civica, perché i diritti non siano celebrati una volta l’anno, ma garantiti nella vita quotidiana”, conclude Tanasi.

I cittadini interessati potranno inviare segnalazioni, fotografie, documenti e testimonianze indicando il problema riscontrato, il Comune o l’ente coinvolto e gli eventuali danni subiti, contribuendo così alla costruzione di un quadro aggiornato delle principali criticità che interessano il territorio e i servizi pubblici. foto generata con AI

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