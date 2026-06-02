Brunello Cucinelli conquista Modica: online i video che anticipano la sfilata evento. VIDEO

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Online stanno circolando in queste ore i primi video ufficiali della nuova collezione “Mediterranea” di Brunello Cucinelli, girati interamente a Modica. È questa la vera novità che sta catturando l’attenzione del pubblico e dei social: le immagini mostrano il centro storico barocco, le scalinate di San Giorgio e le atmosfere luminose della città trasformate in un set naturale di grande impatto visivo, perfettamente in linea con l’estetica della maison.

I filmati, già diffusi sulle piattaforme digitali del brand, raccontano la collezione attraverso un linguaggio che unisce moda e paesaggio, con Modica che diventa protagonista assoluta della narrazione della linea “Mediterranea”, ispirata proprio al Mediterraneo e alla sua luce.

La scelta della città siciliana non è nuova: la maison aveva già individuato Modica come location di riferimento per lo shooting fotografico della collezione, valorizzando i suoi scorci barocchi come parte integrante della campagna globale del brand.

Ma il progetto non si esaurisce nei video. Il momento clou sarà infatti la sfilata ufficiale, prevista per giovedì 11 giugno, quando la scalinata di San Giorgio si trasformerà in una passerella a cielo aperto. L’evento porterà in città buyer internazionali, stampa specializzata e ospiti del mondo moda e lifestyle, confermando Modica come palcoscenico d’eccezione per un appuntamento di respiro internazionale.

L’iniziativa nasce da un lavoro di mesi tra la maison, il Comune di Modica e la Diocesi di Noto, che ha autorizzato l’utilizzo di uno dei luoghi simbolo del barocco siciliano. L’obiettivo è chiaro: trasformare la città in una vetrina globale capace di unire cultura, identità e promozione territoriale.

Con i video già online e la sfilata alle porte, Modica entra ufficialmente nel racconto internazionale della moda, diventando non solo sfondo, ma vero protagonista della collezione “Mediterranea”.

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