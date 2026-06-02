Bellissimi i festeggiamenti di Santa Rita da Cascia a Vittoria. Ecco le foto

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Si è conclusa con grande partecipazione la serie di appuntamenti inseriti nel programma dei festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia a Vittoria, che anche quest’anno ha unito momenti religiosi, culturali e di spettacolo in un percorso condiviso di fede e identità territoriale.

Il presidente dell’Associazione Culturale Santa Rita, Giuseppe Cassarino, ha espresso soddisfazione per la forte risposta del pubblico e per la crescita qualitativa della manifestazione: “un’edizione- ha detto- che ha permesso di consolidare il programma, evidenziando punti di forza e aspetti da ulteriormente migliorare, con l’obiettivo di rendere la festa sempre più strutturata e partecipata”. L’associazione conferma l’intenzione di mantenere e rafforzare la sezione del programma dedicata agli spettacoli e agli eventi di intrattenimento, che quest’anno hanno registrato un’ampia partecipazione e un forte gradimento da parte del pubblico, contribuendo a rendere la festa un momento completo, capace di unire spiritualità e convivialità. L’associazione ribadisce inoltre la propria apertura a tutta la città, senza distinzioni di appartenenza, e rinnova l’impegno a potenziare il percorso di valorizzazione del corteo storico anche in ambito regionale.

Tra i momenti più significativi di questa edizione, il recital “La storia di Santa Rita – Una vita di fede, amore e speranza” che ha coinvolto il pubblico in un intenso viaggio tra musica, narrazione e teatro.

A caratterizzare il ricco programma anche la presentazione del nuovo carro processionale del simulacro, realizzato sul modello del carro antico, insieme alla presentazione del restauro delle iscrizioni della dedicazione della chiesa, a cura di Italia Nostra, a testimonianza dell’attenzione alla conservazione del patrimonio storico-religioso.

Il momento centrale delle celebrazioni esterne è stato rappresentato dal *5° Corteo Storico di Santa Rita*, svoltosi il 30 maggio, con partenza da Piazza Indipendenza e trasformazione del centro urbano in un suggestivo scenario medievale. L’evento ha visto la partecipazione di 160 figuranti in costume, sbandieratori di Floridia, giocolieri di Delia, la compagnia Joculares e i Falconieri della Contea di Modica, culminando nella giostra medievale e negli spettacoli serali in Piazza Giordano Bruno, oltre all’omaggio musicale e teatrale a Santa Rita a cura della cantautrice Nadia Marino.

La parte liturgica è stata invece curata con dedizione dalla Pia Unione, che collabora in maniera stretta e costante con la Parrocchia, garantendo un servizio discreto ma fondamentale per la buona riuscita dei momenti di preghiera e celebrazione. Particolarmente significativa la partecipazione alla Santa Messa del 22 maggio alle ore 19, presieduta dal Vescovo Giuseppe La Placa, che ha visto la presenza di oltre mille fedeli, segno tangibile di una devozione ancora profondamente viva e condivisa. Grande e sentita partecipazione anche alla Solenne Processione con il simulacro e le reliquie di Santa Rita, svoltasi domenica sera, vissuta dalla città come un momento di intensa unità spirituale, in cui l’intera comunità si è ritrovata compatta nel segno della fede e della tradizione.

La Festa di Santa Rita 2026 lascia alla comunità di Vittoria non solo il ricordo di un programma ricco e articolato, ma soprattutto la sensazione profonda di aver condiviso qualcosa che va oltre l’evento in sé. Nei volti delle persone, nei silenzi raccolti durante i momenti di preghiera, negli applausi spontanei e nella partecipazione corale alle iniziative, si è rinnovato un legame vivo tra fede, tradizione e identità collettiva. È in questa partecipazione autentica che la festa trova il suo senso più vero: quello di una comunità che, anno dopo anno, continua a ritrovarsi, a riconoscersi e a custodire insieme la propria memoria e il proprio cammino. Foto di Ravalli



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