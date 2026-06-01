Taormina si ferma per un matrimonio da sogno: il Teatro Greco cuore di una giornata speciale

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TAORMINA – Una giornata destinata a restare nella memoria della Perla dello Ionio. Taormina ha fatto da cornice a un esclusivo matrimonio ebraico che ha trasformato tre delle sue location più iconiche in un palcoscenico d’eccezione per una celebrazione da sogno.

Il cuore dell’evento è stato il Teatro Greco, straordinariamente chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento della cerimonia in una delle cornici archeologiche più suggestive al mondo. Una scelta che testimonia il prestigio dell’evento e la capacità della città di attrarre occasioni di rilevanza internazionale, valorizzando il proprio patrimonio culturale attraverso iniziative di alto profilo.

Gli sposi e i loro ospiti hanno vissuto un percorso emozionale che ha attraversato alcuni dei luoghi più affascinanti di Taormina: dal Teatro Greco alla Villa Comunale, fino ai Giardini Babilonia, in un susseguirsi di scenari unici impreziositi dalla luce dorata del tramonto e dalla vista mozzafiato sul mare e sull’Etna.

Particolarmente significativo lo sforzo organizzativo che ha coinvolto decine di professionisti e operatori del settore per coordinare ogni dettaglio della giornata, dalla logistica agli allestimenti, garantendo un’esperienza impeccabile agli invitati provenienti da diverse parti del mondo.

Tra gli elementi distintivi dell’evento, la proposta gastronomica dello chef Natale Giunta, protagonista di un servizio di catering interamente kosher. Con oltre venticinque anni di esperienza nel settore degli eventi nazionali e internazionali, Giunta ha guidato la realizzazione di un percorso culinario che ha saputo coniugare il rispetto della tradizione ebraica con l’eccellenza della cucina contemporanea, offrendo agli ospiti un’esperienza gastronomica di altissimo livello.

Ogni dettaglio è stato studiato per trasformare la celebrazione in un’esperienza esclusiva, capace di esaltare le eccellenze del territorio siciliano e il fascino senza tempo di Taormina. L’evento conferma ancora una volta la vocazione della città come destinazione privilegiata per il wedding tourism di lusso, un segmento in costante crescita che continua ad attirare visitatori e investimenti da tutto il mondo.

Una giornata speciale che ha unito storia, bellezza, cultura e ospitalità, regalando agli sposi e ai loro invitati un ricordo destinato a durare nel tempo.

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