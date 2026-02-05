L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
Il cane randagio che andò dallo psicologo e lo guarì
05 Feb 2026 07:34
La rubrica dello psicologo, a cura di Cesare Ammendola
Retorica a parte, se un cane diventa aggressivo, specie se si muove in branco, l’unica risposta è la segnalazione (e il canile in attesa dell’adozione). Ideologie a parte, non ci sono molte alternative, se i cani domestici di piccole dimensioni o addirittura bambini e anziani per strada rischiano la propria incolumità.
Nelle città moderne il randagismo canino è un fenomeno complesso, spesso nascosto tra vicoli, parchi e periferie. Non riguarda solo il benessere degli animali, ma anche l’equilibrio psicologico e sociale delle comunità umane. Il cane randagio è il risultato di abbandono, riproduzione incontrollata, povertà educativa e mancanza di politiche efficaci. Comprendere i suoi bisogni e la sua psicologia è il primo passo per ridurre i rischi legati alla sua presenza in ambito urbano.
Dal punto di vista sanitario e sociale, il randagismo comporta pericoli concreti: diffusione di malattie, incidenti stradali, conflitti con le persone e con altri animali. Tuttavia, leggere il cane randagio solo come un problema è una semplificazione. Dal punto di vista psicologico, questi cani sono individui che vivono in uno stato di stress cronico. La città è un ambiente iperstimolante: rumori continui, odori intensi, mancanza di spazi sicuri e routine imprevedibili. Tutto questo può portare a comportamenti di iper vigilanza, aggressività difensiva o, al contrario, a ritiro e apatia.
Il cane, animale sociale per natura, ha bisogni emotivi profondi: sicurezza, appartenenza, prevedibilità. Quando questi bisogni non vengono soddisfatti, il suo comportamento diventa una strategia di sopravvivenza. Un cane randagio che ringhia non è “cattivo”, ma sta comunicando paura. Un cane che segue le persone o entra nei negozi non è invadente, ma cerca un legame, una figura di riferimento. La psicologia canina ci insegna che il comportamento è sempre una risposta a un contesto.
Ed è qui che nasce la metafora del cane randagio che va dallo psicologo e lo guarisce. Osservando questi animali, siamo costretti a rivedere le nostre categorie: normalità, adattamento, resilienza. Molti cani randagi sviluppano incredibili capacità di lettura emotiva dell’essere umano, imparano a decifrare gesti, toni di voce, intenzioni. In un certo senso, diventano esperti di psicologia applicata, perché la loro sopravvivenza dipende dalla relazione.
Quando un professionista, un volontario o un cittadino entra in relazione autentica con un cane randagio, accade spesso qualcosa di reciproco: mentre il cane ritrova fiducia e sicurezza, l’essere umano riscopre empatia, responsabilità e ascolto. Il “guarito” non è solo il cane, ma anche la società che impara a farsi carico dei più vulnerabili.
Affrontare il randagismo significa quindi intervenire su più livelli: prevenzione, educazione, adozione consapevole e riconoscimento dei bisogni psicologici dei cani. Perché una città davvero sana è quella che sa prendersi cura anche di chi non ha voce, ma ha molto da insegnare. Come poeti maledetti e clochard del destino, diretti senza dove tra le linee d’ombra di una piazza.
© Riproduzione riservata