Il campetto di via Delle Palme a Comiso? Luogo di nessuno. FOTO

Il campetto di via Delle Palme a Comiso è diventato il luogo di nessuno. Una situazione che mette a dura prova i residenti, le cui abitazioni si affacciano sulla struttura e anche tutti coloro che potrebbero usufruirne.

I servizi igienici, già vandalizzati, sono stati addirittura murati. Il canestro è stato distruttuo e buttato a terra da non si sa quanto tempo.

Il verde che inizialmente decorava e impreziosiva la struttura, è praticamente inesistente, perché morto per incuria o vandalizzato (i residenti raccontano che una palma è stata data addirittura alle fiamme, bruciando nell’indifferenza per diverse ore).

NEL CAMPETTO DIMENTICATO GARE DI MOTORINI E ANCHE RISSE



Le luci del campetto la sera sono perennemente spente così da creare, in quel luogo, nascosti alla vista dei passanti e dei residenti, l’habitat naturale per antipatici episodi di microcriminalità.

Sulla strada principale adiacente al campetto, fino a tarda sera si svolgono gare con i motorini che disturbano, ovviamente, la tranquillità del quartiere e mettono in grave pericolo la vita di questi giovani.

Per non parlare delle risse che, a quanto pare, capitano spesso e volentieri.



CAMPETTO DI VIA DELLE PALME, LA DENUNCIA DEL PD

La denuncia arriva dal Pd di Comiso che chiede immediato intervento sia all’amministrazione comunale, ripristinando il decoro dei luoghi, sia maggiori controlli alle forze dell’ordine, in modo da evitare spiacevoli episodi di vandalismo e criminalità.