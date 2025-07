Il Barocco conquista l’Europa: dieci buyer internazionali alla scoperta del Sud Est siciliano

Il cuore barocco della Sicilia si prepara a vivere un’intensa settimana di promozione turistica internazionale. Dal 21 al 25 luglio 2025, dieci buyer selezionati provenienti da Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Lettonia, Slovenia e Regno Unito saranno protagonisti di un Fam Trip esperienziale attraverso i territori di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, nell’ambito di un’importante iniziativa organizzata dalla DMO Enjoy Barocco.

L’obiettivo è chiaro: promuovere il territorio ibleo sui mercati esteri, valorizzando le sue eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche attraverso un racconto diretto e coinvolgente.

Il momento clou: Workshop B2B con operatori locali

Il fulcro dell’evento sarà il Workshop B2B in programma per giovedì 24 luglio presso l’Hotel Poggio del Sole di Ragusa. In questa occasione, gli operatori turistici locali – tra cui strutture ricettive, agenzie, DMC, tour operator, guide turistiche, produttori e fornitori di esperienze – avranno l’opportunità di incontrare i buyer in sessioni “one to one”, avviando contatti strategici e sviluppando nuove collaborazioni commerciali.

Gli operatori interessati a partecipare al workshop possono registrarsi entro il 20 luglio. La conferma sarà comunicata entro il giorno successivo.

Una strategia per il turismo 4.0

Questa azione si inserisce in un progetto più ampio di internazionalizzazione e valorizzazione turistica portato avanti dalla DMO Enjoy Barocco, con il sostegno del GAL Terra Barocca. Il piano, orientato alla crescita qualitativa dell’offerta e al posizionamento competitivo della destinazione, ha già visto nascere l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, la partecipazione a fiere di settore, la realizzazione dell’Enjoy Barocco Food Fest, l’attivazione di formazione specialistica per operatori e l’avvio del Destination Marketing Plan.

Sul fronte digitale, è in corso il potenziamento del portale della destinazione con l’introduzione di un chatbot AI, una dashboard di business intelligence per l’analisi dei flussi turistici, e la produzione di nuovi strumenti narrativi come podcast tematici e campagne di social media marketing mirate.

Un progetto condiviso per un turismo competitivo

“Questa iniziativa – affermano dalla DMO – testimonia l’impegno per una promozione integrata e moderna del territorio, che unisce istituzioni e imprese in una strategia condivisa, in grado di rafforzare l’attrattività della destinazione Barocca sui mercati nazionali e internazionali.”

L’esperienza offerta ai buyer internazionali non sarà soltanto un viaggio: sarà un’immersione nel carattere autentico e sostenibile del Sud Est siciliano, con l’ambizione di trasformare l’interesse in nuovi flussi turistici concreti.

