Ignazio Abbate tra i firmatari della nota della Dc: “Il partito dei valori resta unito”

È tra i firmatari della nota con cui la Democrazia Cristiana siciliana ha espresso “profondo rammarico” per le dimissioni del segretario nazionale Totò Cuffaro l’onorevole Ignazio Abbate, figura di riferimento del partito nel territorio ibleo.

Nel documento, sottoscritto da assessori regionali e parlamentari dell’Ars, la DC ribadisce la propria fiducia nella magistratura e la volontà di “collaborare affinché la verità emerga con chiarezza e senza ombre”. “La Democrazia Cristiana, si legge nella nota, è e rimane una comunità politica ispirata ai valori della legalità, della solidarietà e del servizio al bene comune”.

L’onorevole Abbate, che da mesi lavora per consolidare la presenza della DC in provincia di Ragusa, ha voluto sottolineare con questa nota assieme agli altri suoi colleghi come questo momento di difficoltà rappresenti anche un’occasione per rilanciare l’identità valoriale che si era data il partito prima di essere travolto dallo scandalo Cuffaro.

Intanto la Direzione Regionale Straordinaria è stata convocata per il 19 novembre a Palermo, nella sede della segreteria regionale, con l’obiettivo di riaffermare la “missione al servizio dei siciliani” e ribadire che il cammino della Democrazia Cristiana continuerà “con coraggio, rispetto delle istituzioni e spirito di verità”.

Assieme ad Abbate, la dichiarazione è stata firmata dagli onorevoli Salvo Giuffrida, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Andrea Messina, Rosellina Marchetta, dal presidente regionale Laura Abbadessa e dal segretario regionale Stefano Cirillo.

Una linea di coesione, dunque, quella che emerge dal documento: la DC siciliana, pur segnata dagli eventi giudiziari che coinvolgono l’ex governatore Cuffaro, intende mostrarsi compatta. E nel cuore della provincia di Ragusa, dove il partito guidato da Abbate ha radici solide, il messaggio è chiaro: la Democrazia Cristiana non arretra, ma rilancia la propria visione.

