Idee, spunti e strategie per rendere più accogliente un piccolo bagno

Nella realtà attuale, chi vive in città spesso si vede costretto ad acquistare abitazioni o appartamenti di dimensioni contenute. E tra le varie stanze solitamente è il bagno ad essere “sacrificato” per guadagnare spazio altrove, apparendo stretto e male arredato. Eppure, muoversi in piccoli spazi non significa compromettere le possibilità di organizzarli in modo ottimale. Esistono, infatti, diversi consigli salvaspazio: seguendoli, anche un piccolo bagno potrà farsi apprezzare in termini di comfort, stile e funzionalità.

Spazi contenuti per grandi sfide: l’importanza della progettazione

Nel decidere come arredare un bagno, i limiti di spazio possono rendere tutto più complicato. Le difficoltà sono legate, a seconda dei casi, allo spazio realmente sfruttabile o all’assenza di luce naturale. Tra le soluzioni salvaspazio intelligenti compaiono i mobili sospesi: adottando sanitari e mobili del lavabo appesi, il pavimento diviene più libero e semplice da pulire, offrendo una sensazione di maggiore spazio. Gli specchi contenitore, a loro volta, combinano l’utilità di un comune specchio alla praticità riconosciuta ai vani portaoggetti: l’opzione ideale per poter organizzare quanto occorre per la cura personale di ogni giorno senza occupare eccessivo spazio.

Chi desidera impiegare al meglio lo spazio offerto dal bagno può affidarsi anche ai box doccia slim, contraddistinti da design minimal, profili sottili volti ad amplificare lo spazio visivo e capaci di sfruttare gli angoli. Tale tipologia di doccia è una scelta al tempo stesso estetica e funzionale, soprattutto in presenza di un bagno arredato in stile moderno o minimalista. I modelli più recenti possono essere installati a filo pavimento, garantendo risultati estetici ottimali. Da citare, infine, è l’utilità delle pareti chiare e degli arredi luminosi; le tonalità tenui, infatti, rendono l’ambiente più arioso e creano una sensazione di ampiezza.

Tutte queste soluzioni salvaspazio sono ormai acquistabili anche online ma è fondamentale affidarsi a realtà consolidate nell’ambito del fai da te e del bricolage. È in tale contesto che opera Leroy Merlin, azienda francese dal catalogo ricco e variegato. Nel suo sito ufficiale, oltre a poter selezionare le opzioni più in linea con i gusti personali e le esigenze di stile, è possibile imbattersi in numerose promozioni, offerte periodiche e codici sconto.

Grazie ai prezzi ridotti acquistare quanto necessario per rendere un bagno più accogliente è sicuramente piacevole per il portafoglio. Un budget limitato non rappresenta più un problema insormontabile: grazie alle tante occasioni di risparmio offerte da Leroy Merlin chiunque ha modo di acquistare dal suo catalogo articoli di qualità a prezzi ancora più convenienti. Dai mobili salvaspazio ai sanitari sospesi, passando per box doccia compatti e specchi contenitore, le promozioni sono pronte a rispondere a qualunque esigenza. Ed è combinando le offerte agli strumenti digitali esistenti, come i planner online o la possibilità di contattare degli esperti, che modificare un bagno per renderlo più conforme ai gusti personali diviene più semplice ed economico.

Ricorrere a piccoli ma efficaci cambiamenti per trasformare il bagno

Se l’obiettivo è trasformare il bagno, una misurazione accurata dello stesso è una priorità, in quanto consente di organizzarsi al meglio in base allo spazio disponibile. Occorre anche capire se l’obiettivo sia rinnovare unicamente l’aspetto della stanza (sostituendo i mobili, adottando nuovi colori per le pareti o procedendo al cambio della rubinetteria) o effettuare interventi più profondi (che interessano gli impianti o il pavimento).

Il passo successivo consiste nel definire le priorità di carattere funzionale e stilistico. Per quanto riguarda queste ultime, in particolare, le scelte saranno guidate dalle preferenze: c’è chi ama lo stile moderno, chi preferisce quello classico o chi adora lo stile minimalista. Fatto ciò sarà possibile cominciare a pensare a come posizionare mobili, sanitari e accessori.

Prima di agire occorrerà anche valutare l’impiego di software o di uno dei planner online disponibili gratuitamente, capaci di simulare la disposizione degli elementi dell’arredo. I planner permettono di dar vita a progetti 2D e 3D e di selezionare colori, materiali e arredi. Chi li utilizza è in grado di visualizzare in anteprima il bagno prima di iniziare a lavorare: le scelte, di conseguenza, saranno prese con una maggiore consapevolezza.

Non tutti possono usufruire di un bagno con dimensioni generose. Accanto a chi si accontenta di una stanza piccola esistono persone che, anche solo per motivi puramente visivi, vorrebbero disporre di un bagno più generoso. È utile ricordare come non sia sempre necessario procedere ad una vera e propria ristrutturazione per ottenere i risultati voluti.

I trucchi per far sembrare più grande un bagno angusto sono molti: anche l’illuminazione, grazie all’aggiunta di strisce LED, riposte dietro lo specchio, lungo il perimetro della stanza o sotto i mobili, riveste un ruolo non indifferente. I cambiamenti non devono essere visti come qualcosa di troppo complicato: è sufficiente avvicinarsi agli stessi con fiducia, adottando un approccio creativo e pianificando le varie mosse, che i risultati potranno essere ancora più appaganti di quanto sperato.

