Surplus di energia e riduzione dello stress: qual è il ruolo degli integratori alimentari?

Vengono formulati per l’utilizzo in condizioni particolari, come la carenza di sostanze nutritive o la necessità di far fronte a un aumentato fabbisogno. E pur non potendo sostituire una dieta equilibrata e uno stile di vita salutare, gli integratori favoriscono salute e benessere dell’organismo.

Sono numerose le componenti che appaiono all’interno dei vari integratori alimentari in commercio. A riscuotere grande successo sono soprattutto vitamine e minerali, seguiti da acidi grassi ed erbe. Ottenuto un integratore, prima di poterlo mettere in commercio le aziende produttrici sono tenute a controllare che il prodotto sia pienamente rispettoso delle regole vigenti. Questo prevede, tra l’altro, che la concentrazione nelle formulazioni degli ingredienti citati poche righe fa sia sottoposta a rigidi controlli. Oggigiorno l’acquisto degli integratori alimentari è decisamente più semplice che in passato; a farmacie e parafarmacie si sono aggiunti i corner predisposti dalla grande distribuzione e i negozi specializzati, molti dei quali presenti anche (o solamente) su internet. La possibilità di comprare integratori alimentari Aroma Zone online si rivela un’opzione interessante per chi desidera mantenersi sempre in salute.

A cosa servono gli integratori

Non tutti sono consapevoli di quante siano le occasioni in cui un integratore alimentare possa rivelarsi utile in veste di supporto al fisiologico funzionamento dell’organismo. Non occorre altro che fare qualche esempio per comprenderlo, iniziando dagli stati di affaticamento o da una condizione di stress, sia esso fisico o psicologico. Gli integratori fungono da supporto anche nelle fasi di convalescenza dall’influenza o da malattia, e per coloro che sono abituati a condurre un’attività fisica intensa o a lavorare per molte ore al giorno.

Quando è più utile la loro assunzione

Esistono varie fasi della vita caratterizzate da un maggiore fabbisogno di micronutrienti; ciò si verifica durante la crescita, nei mesi della gravidanza, sopraggiunta la menopausa o in età avanzata. Le persone costrette a seguire una dieta restrittiva a causa di intolleranze o allergie alimentari, escludendo tanti alimenti dai propri pasti, traggono giovamento dall’assunzione di determinati integratori. Gli integratori alimentari si dimostrano utili anche per chi ha problemi nel masticare o nel deglutire, trova difficoltoso digerire o non può alimentarsi in modo ottimale. Tali prodotti sono un valido supporto in presenza di specifiche patologie intestinali che non danno l’opportunità di assorbire in modo corretto le sostanze nutritive necessarie. Da citare, infine, è l’impiego degli integratori alimentari al fine di prevenire l’impoverimento muscolare o per favorire la crescita dei muscoli stessi.

Un aiuto contro lo stress

Gli integratori alimentari si rivelano utili nei periodi di stress, da intendersi come normale reazione dell’organismo a quanto quest’ultimo percepisce come un pericolo. Quando tale condizione tende a prolungarsi nel tempo può ripercuotersi sull’equilibrio dell’organismo stesso, portando al manifestarsi di ansia, disturbi del sonno, problemi a livello digestivo e nel concentrarsi. A risentirne è il benessere quotidiano e, in generale, la qualità della vita. Si sente spesso parlare di “affaticamento cronico” o “astenia”: due termini che fanno riferimento a una sensazione di stanchezza persistente.

Dalle vitamine agli integratori con sostanze toniche

Assumendo specifici integratori è possibile minimizzare gli effetti dello stress, riducendo ansia e tensione, riuscendo al contempo a supportare il sistema immunitario e quello nervoso. Sono ingredienti come vitamine (B, C, D ed E) e magnesio, ma anche adattogeni (i più impiegati sono Ashwagandha e Rhodiola) e piante (dalla Griffonia alla Melissa, fino alla Valeriana) a rivestire un ruolo importante in questo ambito.

In un periodo dove la resistenza fisica e quella mentale sono messe a dura prova è utile ricorrere a integratori a base di sostanze toniche. Fanno parte di queste ultime carnitina, ginkgo biloba e pappa reale; abbinate a ingredienti come minerali e vitamine si pongono l’obiettivo di aumentare la resistenza dell’organismo allo stress psicofisico, donando anche nuova energia.

Una dose aggiuntiva di energia

Delle varie vitamine di gruppo B spiccano B12 e acido folico. Entrambe svolgono un ruolo prezioso nel metabolismo dell’energia, fornendo un importante contributo in caso di carenza. Per quanto concerne la vitamina D, una sua carenza ha come conseguenze debolezza muscolare, stanchezza e malessere generale. Occorre tenere conto che la carenza vitaminica può condurre a una stanchezza persistente; condizione associata anche a disturbi del sonno e malattie croniche. L’anemia, ossia una quantità insufficiente di ferro nell’organismo, provoca alcuni soggetti a provare senso di affaticamento e stanchezza. E il magnesio è coinvolto in un numero elevato di processi cellulari, produzione di energia inclusa.

Tipologie di integratori alimentari sul mercato

In commercio, gli integratori alimentari da assumere via orale vengono venduti nelle formulazioni più svariate. C’è chi preferisce le compresse da deglutire, più facili da portare con se durante la giornata in caso di necessità; altri apprezzano maggiormente le bustine di granulato o le tavolette effervescenti, entrambe da sciogliere in un bicchiere d’acqua. Non mancano gocce e soluzioni pronte da bere. Ovviamente, le modalità di assunzione sono destinate a variare sulla base di 5 fattori: la tipologia di integratore scelto, la formulazione, la concentrazione di ingredienti attivi, le esigenze individuali e gli obiettivi perseguiti. Scelto quale integratore acquistare, per assumerlo è sufficiente fare riferimento alle indicazioni in merito all’impiego, e le dosi suggerite, riportate sulle confezioni o nel foglietto interno. È inutile, se non controproducente, assumere una dose maggiore, in quanto quantità più elevate non hanno alcun effetto benefico ulteriore.

Gli integratori alimentari sono di supporto in diversi casi, aiutando a ripristinare eventuali carenze di vitamine, minerali e di altri elementi indispensabili per il buon funzionamento dell’organismo. Per essere certi di individuare l’alimentatore in linea con le proprie esigenze nutrizionali e le caratteristiche fisiche personali, soprattutto se si tratta del primo acquisto, è preferibile sentire il parere del medico o, al limite, farsi consigliare dal farmacista. Le indicazioni ricevute eviteranno errori d’inesperienza nelle modalità e tempistiche d’assunzione.

