Arriva la primavera, dall’antistaminico per allergia alle precauzioni da prendere: i consigli

La primavera è tra le stagioni preferite di molti, ma può essere anche molto insidiosa: dobbiamo infatti considerare che non aumentano solo le temperature, la natura si risveglia e persino noi ci sentiamo più motivati ed energici. Ma c’è un nemico dietro l’angolo ed è l’allergia.

Sono diversi i sintomi che derivano dall’allergia primaverile come per esempio starnutire spesso, avere il naso chiuso o magari prurito e lacrimazione agli occhi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, fino al 40% della popolazione mondiale ne soffre.

Ma come prepararsi e quali precauzioni prendere durante questo periodo tanto bello quanto problematico? Ci sono alcuni consigli da seguire, così come si rende necessario avere a portata di mano degli antistaminici per allergia disponibili online su Dr. Max.

Allergia primaverile, i sintomi più insidiosi

Non vediamo l’ora di trascorrere del tempo all’aria aperta dopo l’inverno: le basse temperature spesso ci mettono di malumore soprattutto quando il cielo è grigio e la natura in letargo.

Non appena arrivano le belle giornate di sole, la felicità a volte dura molto poco, perché in concomitanza con il risveglio magnifico della natura anche noi iniziamo a sentirci diversi.

Il nostro corpo reagisce in modo anomalo per un determinato motivo, che vedremo in seguito: semplicemente nel momento in cui il sistema immunitario reagisce ai pollini possono verificarsi una serie di sintomi spiacevoli.

C’è chi avverte una lacrimazione frequente agli occhi, che risultano così irritati, e chi invece tossisce o starnutisce spesso.

Le mucose sono così maggiormente soggette a prurito e pizzicore e non dimentichiamo che, dopo lo slancio iniziale dovuto al cielo terso e alla possibilità di organizzare delle scampagnate, inevitabilmente arrivano anche loro, ovvero la stanchezza e la spossatezza. In alcuni casi persino l’insonnia.

Cosa scatena l’allergia primaverile?

Dobbiamo sapere che l’allergia è in realtà una risposta perfettamente “normale” del nostro sistema immunitario poiché ci sono degli allergeni che per la maggior parte delle persone risultano perfettamente innocui e quindi non hanno conseguenze.

Tuttavia le allergie non sono uguali per tutti e, quindi, nel momento in cui sviluppiamo una reazione nei confronti di una determinata sostanza, il nostro sistema immunitario aumenta la produzione degli anticorpi.

Ed è qui che entrano in gioco tutti gli altri sintomi che ne conseguono. Gli allergeni naturalmente possono essere diversi; per esempio, c’è chi è estremamente sensibile alle graminacee, che è il principale allergene contro cui lottiamo in primavera.

Ci sono poi le composite o le asteracee, le betulacee o le oleacee, così come le parietarie, una pianta erbacea il cui tempo di fioritura va da marzo a ottobre.

In questo caso non possiamo non consigliare di sottoporsi agli esami del sangue e dei test cutanei per comprendere le allergie specifiche.

Rimedi per l’allergia primaverile

Parliamo dei rimedi con cui poter contrastare l’allergia primaverile, anche se è doveroso sottolineare che solo uno specialista può valutare la gravità dei sintomi e soprattutto consigliare il trattamento indicato.

Possiamo affrontare la primavera con alcuni accorgimenti, oltre naturalmente ad assumere regolarmente gli antistaminici. Per esempio quando la concentrazione di polline è elevata nell’aria si consiglia di valutare di rimanere in casa in smart working poiché possiamo incorrere nella cosiddetta fase acuta dell’allergia.

Sempre per ridurre la quantità di pollini, soprattutto dopo essere stati fuori di casa, consigliamo di fare una doccia prima di andare a dormire.

Indispensabile, poi, un gesto che fa la differenza: far cambiare l’aria ai nostri ambienti al mattino presto quando i pollini non girano ancora così maggiormente, a causa del vento e dell’aumento delle temperature.

Quando assumere gli antistaminici per allergia

Esiste un farmaco specifico che serve per contrastare diversi disturbi come per esempio le allergie, la rinite allergica stagionale, ovvero la cosiddetta febbre da fieno, la congiuntivite o l’orticaria e le punture degli insetti.

Uno degli aspetti più importanti da ricordare a tal proposito è che gli antistaminici sono dei veri e propri farmaci che devono essere impiegati dietro consiglio medico e seguendo le sue indicazioni, anche perché le dosi e la frequenza possono variare in base alle nostre necessità.

È possibile comprare gli antistaminici senza ricetta?

Sì, abbiamo la possibilità di valutare determinati farmaci antistaminici da banco, che sono perfettamente in grado di limitare i sintomi che derivano dall’allergia, soprattutto i più comuni.

Un prodotto che si può trovare online da Dr. Max è Reactine Compresse, che viene usato proprio come trattamento sintomatico a breve termine legato principalmente alle riniti allergiche stagionali o perenni.

C’è poi Zirtec, antistaminico a base di cetirizina dicloridrato, o ancora un classico spray nasale Fexallegra, sempre mirato al trattamento dei sintomi nasali dovuti alla rinite allergica.

In ogni caso, il consiglio che diamo, prima di acquistare qualsiasi prodotto, è di chiedere il parere di uno specialista, soprattutto se non ci si è mai sottoposti a un test per le allergie, così da comprendere meglio come fronteggiare la situazione e vivere la primavera con più tranquillità.

