I ragazzi dell’alberghiero “Grimaldi” di Modica in Turchia per il progetto Erasmus+

L’IPS Principi Grimaldi di Modica ha concluso con successo una nuova esperienza Erasmus+, con quattro studenti impegnati nella seconda mobilità del progetto “Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution” ad Ankara, in Turchia. Il progetto, volto a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza delle pratiche sostenibili attraverso le “3 R” (ridurre, riusare, riciclare), ha riunito studenti e docenti da Italia, Polonia e Ungheria, che hanno condiviso conoscenze e strategie per promuovere uno stile di vita eco-sostenibile.

Le attività

Guidati dai proff. Raffaele Iacono e Giovanni Giurdanella, i ragazzi modicani hanno partecipato a numerose attività organizzate dalla scuola ospitante, la Çankaya Borsa Vocational and Technical Anatolian High School. Questa scuola alberghiera, dotata di un hotel con 30 camere, offre ai suoi studenti una formazione pratica nel settore turistico e alberghiero, integrando in modo concreto i principi della sostenibilità nella loro preparazione professionale.

Durante la settimana, gli studenti hanno partecipato a seminari e workshop dedicati alla gestione sostenibile dei rifiuti, con un focus particolare sul riciclo e il riuso. Un momento significativo è stata la visita al Gölbaşı Municipality Waste Collection Center, un avanzato centro di smistamento dei rifiuti che utilizza l’intelligenza artificiale per separare e riciclare materiali di vario tipo, dimostrando come la tecnologia possa supportare un’economia circolare.

Il programma ha previsto anche escursioni culturali ad alcuni dei luoghi più iconici di Ankara, come Anıtkabir, il mausoleo di Ataturk, e il castello della città, permettendo agli studenti di esplorare la storia e la cultura turca.

Dopo questa esperienza di arricchimento reciproco, docenti e studenti si sono salutati con l’entusiasmo di ritrovarsi nella prossima tappa del progetto a febbraio 2025 in Ungheria.

