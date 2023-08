I controlli estivi: 29 persone denunciate in provincia

Controlli a tappeto da parte delle Forze dell’Ordine in provincia di Ragusa in occasione delle festività di Ferragosto. Durante le operazioni, sono state controllate 2019 persone e 998 veicoli. Sono state denunciate 29 persone per vari reati, e sono state elevate 65 contravvenzioni per violazioni del codice della strada.

MAGGIORI CONTROLLI PER GARANTIRE LA TRANQUILLITA’ DI TUTTI

Durante il periodo delle vacanze, le forze di polizia hanno lavorato per creare una “cornice di sicurezza” per le persone che frequentano i locali della cosiddetta “movida” e per coloro che cercano semplicemente tranquillità.

L’attenzione principale è stata posta sulla prevenzione e contrasto della criminalità diffusa. Nel corso degli ultimi cinque giorni, sono state impiegate 90 pattuglie provenienti da diverse forze di polizia.

I controlli si sono concentrati principalmente nei comuni di Ragusa, Vittoria- Scoglitti, Acate, Modica, Ispica, Comiso, Santa Croce Camerina