I controlli della Notte di San Lorenzo: trovato un esercizio commerciale senza SCIA, due persone ubriache alla guida e uno con un coltello

Un esercizio pubblico non in regola, 5 sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada, 2 persone beccate mentre guidavano in stato di ebbrezza. Sono questi i risultati raggiunti grazie ai controlli dei Carabinieri di Modica nei territori della città, Scicli, Ispica e Pozzallo. In particolare, i controlli sono stati effettuati durante la notte di San Lorenzo, proprio per consentire a tutti di trascorrere una serata tranquilla.

Sono stati controllati numerosi esercizi pubblici ed uno è risultato non in regola con le autorizzazioni amministrative e di Pubblica Sicurezza e, pertanto, sanzionato per mancanza della SCIA.

I CONTROLLI

Nel complesso sono state identificate oltre 100 persone, controllati 64 veicoli, 11 persone sono state sottoposte all’alcol test.

Sono state elevate 5 contravvenzioni al codice della strada, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica. I conducenti delle auto avevano un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. È stato inoltre segnalato alla Prefettura di Ragusa un uomo trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, a seguito di una perquisizione.

In aggiunta, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa una persona per porto abusivo di coltello di genere proibito e un’altra per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto è stata trovata con un livello alcolemico superiore a 0,8 g/l.