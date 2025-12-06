I bambini progettano la città: ecco Modica secondo i più piccoli

Come può diventare Modica una città davvero a misura di bambino? A provare a rispondere sono stati proprio i più piccoli, grazie a un percorso didattico che ha coinvolto le classi 3A, 3B e 3C della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Giacomo Albo–Giovanni XXIII, culminato in un incontro a Palazzo della Cultura con il sindaco Maria Monisteri e l’assessore all’Urbanistica, Tino Antoci.

L’iniziativa nasce da un progetto interdisciplinare di Italiano ed Educazione Civica. Gli alunni, guidati dalle insegnanti Graziana Ruta e Marilisa Iacono, hanno letto un testo narrativo realistico che racconta il ruolo dell’assessore all’Urbanistica, approfondendo così il tema della trasformazione degli spazi urbani e della partecipazione civica.

Successivamente, i bambini hanno osservato alcune zone della città che vorrebbero migliorare o rendere più accoglienti. Armati di fotocamera e taccuino, hanno documentato criticità e potenzialità, formulando veri e propri suggerimenti da sottoporre all’amministrazione comunale.

Ieri pomeriggio, accompagnati dai genitori e dai docenti, sono stati ricevuti a Palazzo della Cultura dal sindaco e dall’assessore Antoci, con i quali hanno condiviso le loro proposte: più aree verdi, spazi per giocare in sicurezza, marciapiedi accessibili, angoli colorati e zone pedonali più curate. Un confronto vivace e spontaneo che ha stimolato riflessioni sull’importanza di progettare la città anche attraverso lo sguardo dei più piccoli.

L’assessore Antoci ha accolto con interesse il lavoro svolto dagli studenti, assicurando che molti dei suggerimenti saranno presi in considerazione nei programmi futuri dell’amministrazione.

Un’esperienza che ha unito scuola, famiglie e istituzioni, trasformando i bambini nei veri protagonisti di una città che cresce con loro e grazie a loro.

